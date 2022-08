Comment jouer à Call of Duty : Modern Warfare 2 en accès anticipé ?

Comme chaque année, Activision nous gâte avec un nouveau Call of Duty. Modern Warfare 2 est prévu pour fin octobre, mais il sera possible d'y jouer en accès anticipé. On vous explique comment.

Infinity Ward est de retour pour nous proposer la suite de l'un des Call of Duty les plus populaires de ces dernières années. Call of Duty : Modern Warfare 2 est prévu pour le 28 octobre prochain, et se pose comme le successeur logique de l'excellent Modern Warfare de 2019. Une sortie plus que très attendue par les fans, après deux épisodes de la licence relativement moyens, et surtout la promesse d'une suite au populaire Battle Royale Call of Duty : Warzone. Pour de nombreux fans, les minutes passent et passent lentement avant la sortie de Modern Warfare 2, et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera possible de découvrir le jeu au cours de différentes périodes de bêta, en accès anticipé pour certains chanceux. On vous explique comment faire.

Alors pour commencer ce mini-guide sur l'accès anticipé de Call of Duty : Modern Warfare 2, il faut commencer par préciser le calendrier assez complexe de ses différentes phases de bêta. Ces périodes de test du jeu sont multiples et réservées à différentes catégories de joueurs, avec notamment un léger avantage pour les joueurs Playstation qui bénéficient de deux périodes de jeu inédites. On vous explique tout ça en détail.

Bêtas exclusives aux joueurs Playstation

16 et 17 septembre : accès anticipé

accès anticipé 18 au 20 septembre : bêta ouverte

Bêtas Xbox, PC et Playstation

22 et 23 septembre : accès anticipé

accès anticipé 24 au 26 septembre : bêta ouverte

Playstation, Xbox et PC

~20 octobre : accès anticipé à la campagne

Alors vous l'aurez remarqué, il sera donc possible de jouer à Call of Duty : Modern Warfare 2 en septembre, avec divers week-end de bêta. Sauf que certains joueurs pourront y accéder en accès anticipé. Pour en profiter, un seul moyen, relativement simple : précommander le jeu. En effet, si vous précommandez Modern Warfare 2, peu importe son édition, vous obtiendrez un accès anticipé à ses différentes bêtas, en fonction de votre plateforme de jeu. Mais ce n'est pas tout, précommander le jeu vous offre aussi l'accès anticipé à sa campagne solo, environ une semaine avant la sortie du jeu le 28 octobre prochain.