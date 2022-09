Ubisoft Forward : Quel sera le programme de la conférence ?

Après la révélation de l'existence d'Assassin's Creed : Mirage, la Ubisoft Forward semble plus que jamais tournée vers nos chers amateurs de parkour encapuchonnés. On vous décortique son programme

[Mis à jour le 07 septembre à 17h06] L'industrie du jeu vidéo fait sa grande rentrée en ce moment à l'image d'Ubisoft qui, après avoir pris des vacances un peu longues pour le goût des fans, revient en force ce week-end. Le studio français compte bien fêter les quinze ans de la sortie du premier Assassin's Creed, et revenir sur cette licence qui l'aura propulsé aux côtés des plus grands studios de tous les temps. Mais ce n'est pas tout, cette conférence sera aussi l'occasion de nous présenter Skull and Bones et Mario et les Lapins Crétins 2 Sparks of Hope plus en détail. On vous en présente le programme.

Si vous souhaitez regarder en direct les annonces d'Ubisoft lors de cette soirée évènement, rendez-vous sur la page YouTube officielle d'Ubisoft, ou sur leur compte Twitch le samedi 10 septembre à 21 heure. Nous vous proposerons de visionner la conférence en direct directement sur cette page, ci-dessous, le moment venu. En attendant, on se penche sur le programme de la soirée, qui est pour l'instant assez vague, juste ci-dessous. Au menu, Assassin's Creed Mirage, Mario et les Lapins Crétins 2 Sparks of Hope et des pirates avec Skull and Bones.

Pour l'instant, aucun programme officiel n'a été révélé pour cette soirée de conférence, mais on sait déjà une partie de son contenu. En effet, avec les 15 ans de la licence Assassin's Creed qui approchent, difficile d'imaginer une soirée sans nos célèbres amateurs de parkour et de capuches. D'ailleurs, Ubisoft a officiellement annoncé la sortie prochaine d'Assassin's Creed Mirage, confirmant de nombreuses rumeurs quant à son apparition imminente.

Le jeu devrait nous envoyer au Moyen Orient dans la peau de Basim Ibn Ishaq, l'un des personnages du dernier Assassin's Creed Valhalla. Pour l'instant, Ubisoft nous réserve les informations les plus croustillantes pour sa conférence, mais de nombreuses rumeurs affirment que le jeu reprendrait beaucoup d'éléments de la formule originale d'Assassin's Creed, comme la vision d'aigle, un open-world plus limité et des quêtes plus axées sur la narration. La licence semble donc se reconcentrer sur ce qui a fait sa force, et surtout s'éloigner des écueils open-world RPG qui ont grandement handicapé ses titres précédents. Pour ce qui est d'une confirmation de ces on-dit, il faudra attendre samedi 21 heure pour être fixés.

Pour ce qui est des autres jeux, on peut aussi attendre des nouvelles du prochain Mario + The Lapins Crétins 2 Sparks of Hope, mais aussi de Skull and Bones, la prochaine sortie très attendue d'Ubisoft. Il faut dire que le jeu est dans les tiroirs du studio depuis 2014, et que son concept original de batailles navales durant l'âge d'or de la piraterie a de quoi faire rêver les plus flibustiers d'entre nous. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Skull and Bones, vous pouvez aussi consulter notre article, juste ci-dessous.

Retrouvez toutes les annonces d'Ubisoft et le prochain Assassin's Creed Mirage, le samedi 10 septembre à 21h lors de la Ubisoft Forward.