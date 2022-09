Assassin's Creed Mirage : la franchise fait son grand retour avec un trailer épique

Ubisoft fête les quinze ans de la franchise Assassin's Creed et nous a présenté le prochain volet de la série lors du dernier Ubisoft Forward. Il se nomme Assassin's Creed : Mirage, nous emmène en Orient, et cultive déjà un peu notre nostalgie.

[Mis à jour le 12 septembre 2022 à 12h25] Cela fait quinze années qu'Assassin's Creed est apparu pour la première fois dans les rayons des revendeurs. Un chiffre qui ne nous rajeunit pas mais qu'Ubisoft compte bien célébrer cette année. Samedi dernier, le studio nous a proposé de découvrir le futur de ses différentes franchises lors de la Ubisoft Forward. Mais bien entendu, celle qui restait sur les lèvres de tout le monde bien avant cette conférence, c'était bien Assassin's Creed. Ces jeux d'action-aventure entrés depuis quelques années dans la catégorie des RPG open-world restent ceux qui ont fait d'Ubisoft un studio à vocation internationale. Lui permettant d'aller côtoyer les plus grands comme EA, Xbox ou même Rockstar. Or côté Assassin's Creed, la conférence Ubisoft Forward a donné, nous présentant notamment Assassin's Creed : Mirage, le prochain volet de la franchise, à travers un long trailer en CGI qui a eu le don de nous rappeler certaines choses.

Le trailer d'Assassin's Creed Mirage

Gameplay

C'est un retour complet aux sources que veut nous proposer Assassin's Creed Mirage. La formule si efficace des jeux Assassin's Creed manquait à une certaine partie de sa communauté depuis la sortie d'Assassin's Creed : Origins. En effet, la licence s'était tourné vers le genre open-world, diluant son scénario et sa narration acclamés dans de grands mondes certes beaux, mais relativement vides et sans saveur. Pour Assassin's Creed : Mirage, Ubisoft fait marche arrière, et compte reprendre les éléments qui ont fait des premiers jeux Assassin's Creed d'immenses succès. Plus d'accent sera mis sur l'infiltration, le scénario, les dialogues et l'histoire, pour une aventure qui restera dans certaines limites un monde ouvert, mais qui sera sans aucun doute plus linéaire.

Un jolie séquence de combats épiques, des ralentis à n'en plus finir, pas de doute, Assassin's Creed est de retour. Et si ce trailer nous a offert un cool aperçu de ce qui nous attend dans Assassin's Creed Mirage, il nous apprend aussi que le jeu est prévu pour 2023. Une fenêtre de sortie assez grande, qui devrait arriver vers la fin de l'année selon certaines rumeurs. Mais la bonne nouvelle c'est que Mirage sera une nouvelle fois un jeu cross-génération de consoles, en sortant à la fois sur PC, PS5 et Xbox Series, et sur PS4, Xbox One et Amazon Luna.