Assassin's Creed Mirage : que doit on attendre de la Ubisoft Forward ?

La conférence Ubisoft Forward de ce week-end sera l'occasion pour Ubisoft de nous présenter Assassin's Creed : Mirage, la prochaine itération d'une célèbre franchise fêtant ses quinze ans.

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 09h00] Cela fait quinze années qu'Assassin's Creed est apparu pour la première fois dans les rayons des revendeurs. Un chiffre qui ne nous rajeunit pas mais qu'Ubisoft compte bien célébrer lors de la Ubisoft Forward de ce week-end. Une conférence qui sera grandement orientée autour des quinze ans de la célèbre franchise, et surtout autour de son prochain volet Assassin's Creed Mirage. C'est en effet après la circulation de nombreuses rumeurs que le studio français est sorti de son silence, pour nous révéler l'existence de cette future itération de la franchise. Il est vrai que nos jeunes amateurs de parkour encapuchonnés nous manquaient, alors on a hâte de voir ce qu'Ubisoft leur réserve, lors de la Ubisoft Forward ce samedi.

Assassin's Creed Mirage à l'Ubisoft Forward

Un nom, une image, c'est à peu près tout ce qu'Ubisoft a avoué hier, coupable seulement d'avoir un peu trop fait fuiter des informations au sujet de son prochain Assassin's Creed. Le studio français a donc dû panser les plaies laissées par la curiosité des internautes en leur confirmant quelques informations qui tournaient déjà. Assassin's Creed : Mirage sera donc le prochain volet des aventures de nos rois du parkour encapuchonnés, une épopée sensée se dérouler au Moyen-Orient, Bagdad selon certaines sources, et qui suivra les traces de Basim Ibn Ishaq, l'un des personnages secondaires d'Assassin's Creed : Valhalla. Ce sont les seules rumeurs qu'Ubisoft a confirmé, restant très avare en informations à l'approche de l'Ubisoft Forward.

C'est donc lors de cette soirée évènement, qui aura lieu le samedi 10 septembre à 21 h pour préciser, que l'on en apprendra plus sur Mirage. Pour l'instant, on doit se contenter de certaines rumeurs tournant entre différents insiders du milieu, comme Jason Schreier ou Tom Henderson, stipulant que la franchise effectuerait une sorte de retour aux sources, se rapprochant plus des premiers épisodes de son histoire, et s'éloignant du genre RPG open-world dont les écueils ont fracassé plus d'un titre Assassin's Creed récent. Une excellente nouvelle pour les fans selon nous, et une bonne manière de célébrer les quinze ans d'une franchise qui a tant été célébrée dans sa jeunesse pour son écriture, son level design, ses reconstructions historiques et plus généralement ses prises de risque, un terme qui ne correspond pas trop à Ubisoft aujourd'hui.

Gameplay

Pour l'instant, il faut prendre son mal en patience. Les premières images d'Assassin's Creed Mirage arriveront le 10 septembre lors de la Ubisoft Forward, mais aussi les premières informations sur son gameplay. Aujourd'hui, seules quelques rumeurs nous sont parvenues quant au contenu du jeu, qui, si l'on en croit ces informations, devrait effectuer un petit virage par rapport à ses prédécesseurs. Il est dit que ce nouvel opus se rapprocherait plutôt des premiers titres de la franchise, en gardant tout de même sa dimension open-world mais gagnant en narration. La vision d'aigle devrait elle aussi faire son grand retour dans le jeu. Sinon, on s'attend à une épopée épique, une reconstruction historique du Moyen Orient du début du Moyen-Âge impeccable, et de l'action, de l'action, de l'action.

Difficile pour l'instant de mettre le doigt sur une date de sortie pour le prochain Assassin's Creed Mirage. Etant donné que le développement d'Assassin's Creed Valhalla arrive progressivement à sa fin, et que les premières images de ce prochain épisode de la franchise sont prévues pour le 10 septembre prochain, il faudra se montrer patient avant de pouvoir reprendre nos aventures de parkour fatal. Certaines rumeurs parlent de fin 2023, d'autres de 2024, mais une chose est sûre, Assassin's Creed Mirage ce n'est pas pour tout de suite.