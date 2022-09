Assassin's Creed Mirage : Ubisoft annonce le retour prochain de la franchise

Alors qu'Assassin's Creed Valhalla va souffler sa deuxième bougie, Ubisoft a annoncé l'arrivée d'Assassin's Creed Mirage. Ce nouveau chapitre de la franchise nous sera présenté à la Ubisoft Forward.

[Mis à jour le 02 septembre 2022 à 17h02] Des rumeurs, des bruits de couloir, des chuchotements... Le nom d'Assassin's Creed est sur toutes les lèvres depuis un peu moins d'une semaine, une popularité exacerbée par l'approche imminente des quinze ans de la franchise, et par celle de l'Ubisoft Forward. Si ce nom ne vous dit rien pour l'instant, c'est assez normal, il s'agit de la conférence perso d'Ubisoft, sensée donner des nouvelles des plus gros projets du studio, et nous parler des prochaines sorties, imminentes ou non. Or, nous qui pensions passer une soirée à admirer les vagues magnifiques de Skull and Bones, ou l'absurdité de Mario et les Lapins Crétins 2 : Sparks of Hope, avons dû revoir nos attentes. Ubisoft a en effet annoncé que la soirée serait consacrée en partie au quinzième anniversaire d'Assassin's Creed, et surtout, à l'annonce du prochain titre de la série : Assassin's Creed Mirage.

Assassin's Creed Mirage à l'Ubisoft Forward

Un nom, une image, c'est à peu près tout ce qu'Ubisoft a avoué hier, coupable seulement d'avoir un peu trop fait fuiter des informations au sujet de son prochain Assassin's Creed. Le studio français a donc dû panser les plaies laissées par la curiosité des internautes en leur confirmant quelques informations qui tournaient déjà. Assassin's Creed : Mirage sera donc le prochain volet des aventures de nos rois du parkour encapuchonnés, une épopée sensée se dérouler au Moyen-Orient, Bagdad selon certaines sources, et qui suivra les traces de Basim Ibn Ishaq, l'un des personnages secondaires d'Assassin's Creed : Valhalla. Ce sont les seules rumeurs qu'Ubisoft a confirmé, restant très avare en informations à l'approche de l'Ubisoft Forward.

C'est donc lors de cette soirée évènement, qui aura lieu le samedi 10 septembre à 21 h pour préciser, que l'on en apprendra plus sur Mirage. Pour l'instant, on doit se contenter de certaines rumeurs tournant entre différents insiders du milieu, comme Jason Schreier ou Tom Henderson, stipulant que la franchise effectuerait une sorte de retour aux sources, se rapprochant plus des premiers épisodes de son histoire, et s'éloignant du genre RPG open-world dont les écueils ont fracassé plus d'un titre Assassin's Creed récent. Une excellente nouvelle pour les fans selon nous, et une bonne manière de célébrer les quinze ans d'une franchise qui a tant été célébrée dans sa jeunesse pour son écriture, son level design, ses reconstructions historiques et plus généralement ses prises de risque, un terme qui ne correspond pas trop à Ubisoft aujourd'hui.

Gameplay

Pour l'instant, il faut prendre son mal en patience. Les premières images d'Assassin's Creed Mirage arriveront le 10 septembre lors de la Ubisoft Forward, mais aussi les premières informations sur son gameplay. Aujourd'hui, seules quelques rumeurs nous sont parvenues quant au contenu du jeu, qui, si l'on en croit ces informations, devrait effectuer un petit virage par rapport à ses prédécesseurs. Il est dit que ce nouvel opus se rapprocherait plutôt des premiers titres de la franchise, en gardant tout de même sa dimension open-world mais gagnant en narration. La vision d'aigle devrait elle aussi faire son grand retour dans le jeu. Sinon, on s'attend à une épopée épique, une reconstruction historique du Moyen Orient du début du Moyen-Âge impeccable, et de l'action, de l'action, de l'action.

Après une annonce résumée par un simple tweet et une image, vous vous imaginez bien qu'Ubisoft laisse planer le suspens. Assassin's Creed : Mirage existe officiellement depuis quelques heures, reste inconnu du public et en développement chez Ubisoft. On pourrait peut être tabler sur une sortie en 2023, d'autant que l'approche des quinze ans de la franchise va gentiment pousser le studio francophone à fournir du contenu aux fans. Ici on parie sur l'hiver 2023, mais bien entendu, on en saura peut-être plus lors de l'Ubisoft Forward de samedi prochain.