Les Sims 4 : le jeu deviendra totalement gratuit en octobre

C'est l'une des grosses annonces de la rentrée et elle nous provient tout droit des studios d'Electronic Arts, les Sims 4 deviendra free-to-play à partir de la mi-octobre.

Les Sims 4 est sans conteste un jeu incontournable. Avec ses 36 millions de joueurs à travers le monde et son bon milliard de dollars générés, il reste l'un des titres les plus joués et les plus profitables de ces dix dernières années, en sachant que sa sortie remonte à septembre 2014. Une véritable mine d'or pour Electronic Arts qui nous a fourni pléthore de DLC au fil des ans, pour totaliser pas moins de 12 extensions, 12 game packs et plus d'une vingtaine de stuff packs. Bref, un monument du jeu vidéo qui se voit profondément chamboulé aujourd'hui par l'annonce de son passage en free-to-play.

More players! More stories! More ways to chaos!

The Sims 4 will be FREE to download across PC/Mac & Consoles from October 18!



More updates to follow during a special Behind The Sims Summit stream: https://t.co/nnVeoMTktM pic.twitter.com/EuJ6ylaynb — EA UK (@electronicarts) September 14, 2022

C'est une petite bombe qu'a lâché EA Games ce jeudi en nous affirmant que Les Sims 4 deviendrait totalement gratuit le 18 octobre prochain. Une annonce en amont du Behind the Sims Summit, la conférence entièrement dédiée aux jeux et extensions de nos avatars baragouinant. Concrètement, le jeu de base, The Sims 4, sera disponible en téléchargement gratuit sur PC et Mac via Origin ou EA App, et sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Cette annonce ne concerne évidemment pas la douzaine de packs d'extension du jeu, qui restent bien entendus optionnels et payants.

Le passage en free-to-play des Sims 4 s'effectuera le 18 octobre prochain. Le jeu sera donc disponible en téléchargement gratuit sur PC et Mac via les applications Origin et EA App, et sur les boutiques officielles Playstation et Xbox. Pour tous les joueurs qui possèdent déjà les Sims 4, EA a prévu un petit cadeau lors de ce passage en free-to-play, à savoir un kit d'extension "Desert Luxe" ou Luxe du Désert. Ce kit est d'ores et déjà disponible en téléchargement et le sera entièrement gratuitement jusqu'au 17 octobre prochain.