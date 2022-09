Call of Duty Warzone Mobile : le summum du jeu mobile selon Activision

Lors de la présentation Call of Duty Next de ce jeudi, Warzone Mobile a été révélé par Activision. Une expérience à grande échelle assez ambitieuse, directement dans votre poche.

Le mois de septembre est un mois crucial pour Activision et la licence Call of Duty. En marge de la bêta et de la sortie de Call of Duty : Modern Warfare 2, et de celle de Warzone 2.0, un nouveau jeu Call of Duty rejoint la longue liste des FPS disponibles. Il s'agit de Call of Duty Warzone Mobile, un battle royale grande échelle reprenant le célèbre free-to-play qui a dominé plusieurs années de gaming. Prévu pour l'année prochaine, il pourra accueillir pas moins de 120 joueurs en simultané, qui auront l'occasion de se castagner allègrement sur la carte Verdansk. Et oui, la légendaire carte de Warzone fait son grand retour dans ce jeu mobile, vanté comme le "pinacle" de l'expérience Battle Royale sur mobile.

Vous l'avez lu juste ci-dessus, Call of Duty Warzone Mobile est prévu pour 2024, une fenêtre de sortie assez vaste, qui laisse le temps à ses développeur de peaufiner celui qui sera probablement l'un des plus ambitieux jeux mobiles de tous les temps. Les préinscriptions sont déjà disponible sur le Google Play Store pour tenter de participer aux différentes phases de test du jeu qui auront lieu dans le courant de l'année 2024. Pour s'y inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur votre Play Store ou votre App Store et cliquez sur le bouton préinscription !