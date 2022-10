Quels sont les meilleurs joueurs sur FUT 23 ? Les options métas par ligue

FIFA 23 est disponible depuis moins d'une semaine et déjà des compositions types font leur apparition sur son compétitif mode FUT 23. On fait le tour des joueurs les plus recherchés par ligue.

La plus célèbre des licences de jeu vidéo a fait son grand retour en fin de septembre dernier, pour une ultime saison de contenu footballistique. Au cœur de l'actualité en ce moment, son mode FUT 23. Le mode le plus compétitif de FIFA 23 enflamme une nouvelle fois les ardeurs des fans de ballon rond, qui tentent déjà de composer l'équipe parfaite pour écraser la concurrence. Et des métas commencent à se dessiner, faisant de certains joueurs de Ligue 1, Serie A, Premier League, Bundesliga et Liga les cartes les plus recherchées du moment. On vous les classe par championnat juste ci-dessous, afin que vous sachiez quelles sont les pépites des ligues nationales majeures.

N'en déplaisent aux dix-neuf autres équipes de Ligue 1, la totalité des joueurs de ce classement appartient au Paris Saint-Germain. Une demi-surprise quand on constate la force de l'effectif des hommes de Christophe Galtier, tant sur le plan offensif que défensif. Premier sur la liste en raflant le titre de joueur le plus recherché de FUT 23, Kylian Mbappé, qui reste la meilleure option offensive toutes ligues confondues, notamment grâce à ses 97 en vitesse, 92 en dribble et 89 en frappe. Cependant, il reste difficile à obtenir, tout comme ses compères Messi et Neymar, qui proposent tous les deux des solutions offensives extrêmement solides, bien que les statistiques de Messi aient légèrement baissé depuis FIFA 22. Extrêmement recherché en tant qu'arrière droit, Achraf Hakimi, qui bénéficie de statistiques relativement élevées en plus de son excellent 92 en vitesse. Derrière, Marquinhos reste l'un des meilleurs défenseurs du jeu bien qu'on puisse lui préférer un Kimpempe moins onéreux. Gianluigi Donnarumma est quand à lui le meilleur gardien de Ligue 1.

Les meilleurs joueurs FUT 23 de Ligue 1 © Linternaute/JV

Qualifiant parfois notre chère Ligue 1 de "farmer's league", le championnat anglais reste probablement la compétition au niveau global le plus élevé d'Europe. Mais en termes de joueurs FUT pour l'instant, seuls trois semblent s'imposer comme des piliers à leur niveau. On commence par le pharaon Mohamed Salah, qui se place comme l'un des latéraux droit les plus efficaces du jeu, bénéficiant notamment de 91 en vitesse (actuellement) et de statistiques globalement extrêmement régulières. Petite surprise franco-française qui nous vient de Newcastle, Hugo Saint-Maximin. Le milieu offre une option solide et à coût relativement réduit et montre des statistiques offensives assez impressionnantes cette année. Pour ce qui est de la défense centrale, l'éternel Virgil Van Dijk reste probablement la meilleure option toutes ligues confondues. Mention spéciale à Erling Haaland qui nous montre un début de saison spectaculaire et dont les statistiques pourraient (et vont sûrement) augmenter au cours de la saison notamment en raison de son statut de One To Watch.