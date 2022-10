Age of Mythology Retold : Microsoft annonce le retour d'un jeu culte

L'un des RTS les plus populaires de l'histoire fait son grand retour dans une version entièrement remasterisée. Age of Mythology Retold reprendra la saga qui a bercé notre jeunesse, de quoi déchaîner les fans de la première heure.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 11h33] S'il est bien une constante en ce moment dans le monde des RTS, c'est bien la domination des remake et des remasters aux dépends de l'avènement des grandes nouveautés. La raison de cette situation ? Le parti-pris de Microsoft de reprendre ses célèbres jeux Age of Empires et de les remettre au goût du jour dans des versions restaurées, notamment depuis le succès d'Age of Empires 2 HD Edition en 2013. Depuis, tous les jeux de la saga sont passés à la moulinette de la machine à remaster. Tous ? Non ! Un irréductible échappait au traitement de modernisation (malgré une version HD) : Age of Mythology. Et le temps de son unicité est révolu puisque Microsoft a annoncé Age of Mythology : Retold, un remaster complet de la célèbre sortie de 2002.

C'est un tout nouveau compte qui a dévoilé la nouvelle le 25 octobre dernier sur les réseaux sociaux :

Age of Mythology subira donc lui aussi la chirurgie esthétique de la Definitive Edition, celle qui a tant réussi à Age of Empires 2 depuis 2019. Selon les propres mots de Microsoft : "Nous apportons le traitement Definitive Edition à Age of Mythlogy, le jeu comprendra de magnifiques graphismes, un gameplay mis à jour et plus encore. Restez connectés pour de plus amples informations !" Au delà de cette interjection de quelques lignes et d'un trailer très léger, les informations sur cette prochaine sortie sont réduites. Difficile pour l'instant de placer le doigt sur une éventuelle date de sortie, mais on peut tabler sur fin 2023 début 2024.

Difficile d'imaginer un traitement différent pour Age of Mythology Retold par rapport à ses aînés remakes, la trilogie Age of Empires Definitive Edition. C'est à dire une sortie en grande pompe sur PC directement dans le Xbox Game Pass et sur les autres plateformes comme Steam. Concrètement, tous les abonnés au Xbox Game Pass pourront avoir accès au jeu directement et gratuitement dès sa sortie. De quoi ravir les fans de la première heure, et attirer pas mal d'amateurs de RTS sur le service d'abonnement de Microsoft.