The Witcher Remake : CD Projekt Red redonne vie au jeu culte sous Unreal Engine 5

Sans doute l'une des sagas qui a le plus marqué la pop culture ces dix dernières années, la saga The Witcher se voit offrir un remake complet de son premier jeu.

C'est une annonce de grande importance que CD Projekt Red a fait fin octobre, en nous présentant l'un de ses plus gros futurs projets. Une nouvelle fois, c'est la saga The Witcher qui se retrouve au cœur des intentions du studio polonais qui, non content de développer une future saga vidéoludique dans le monde fantastique des romans d'Andrzej Sapkowski, compte également nous présenter un remake complet du premier jeu The Witcher. Sorti initialement en 2007, ce jeu d'action et d'aventure est en train d'être entièrement reconstruit par le studio Fool's Theory, qui compte nous proposer de redécouvrir la première aventure de Geralt de Rivia sur nos plateformes de jeu modernes.

Mais ce n'est pas tout, Fool's Theory imite CD Projekt Red sur le plan technique, puisque The Witcher Remake sera entièrement basé sur le moteur graphique Unreal Engine 5, développé par Epic Games. Un engin impressionnant aux promesses nombreuses et ambitieuses, que le monde du gaming attend toujours de voir à l'action dans une sortie moderne. Cependant, la promesse de retrouver les premières aventures de notre sorceleur favori en 4K et à 60 fps est un prospect qui nous enchante autant qu'il enchante les fans. Aucune mention n'a été faite d'une éventuelle fenêtre de sortie pour l'instant, ni des plateformes sur lesquelles le jeu sera développé (notre indice : PC, PS5 et Xbox Series).