WoW Dragonflight : date de sortie, contenu, tier-list... Tout savoir

Le MMORPG le plus connu de tous les temps entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de sa nouvelle extension Dragonflight. On fait le point sur cette nouvelle sortie juste ci-dessous.

[Mis à jour le 7 novembre 2022 à 17h25] Depuis longtemps entré dans la légende du genre MMORPG, World of Warcraft continue sa grande aventure plus de 18 ans après sa sortie. Le RPG massivement multijoueur de Blizzard ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée de Dragonflight, sa neuvième extension qui nous emportera sur un nouveau continent. Un défi de plus pour Blizzard qui voit son MMORPG déserté par une communauté de joueurs en colère contre le manque de nouveau contenu, et qui reste bien loin des 13 millions de joueurs actifs de son âge d'or. Mais une nouvelle extension reste toujours le meilleur moyen de réattirer les joueurs, qu'ils soient néophytes ou vétérans, de la Horde ou de l'Alliance.

World of Warcraft Dragonflight sera rendu disponible le 29 novembre 2022. Une sortie très attendue par les fans du MMORPG qui se feront une joie de retrouver leurs compagnons de guilde lors des longues soirées d'hiver. Bien entendu, cette sortie se fera uniquement sur PC, plateforme exclusive de World of Warcraft. La formule ne change pas, l'extension est payante, proposée en trois versions que l'on retrouve à 49,99 € pour la version Standard (le jeu de base, un pet Drakks et la race & classe Drackthyr Evoker), 69,99 € pour la version Héroïque (un token niveau 60, une monture, un pet Murkastrasza) et 89,99 € pour la version Epique (des effets cosmétiques, un diadème, et un mois d'abonnement).

Après les évènements qui ont marqué l'extension Shadowlands, la chute de Sylvanas Windrunner et de Zovaal, nos héros sont appelés sur les Îles du Dragon, un royaume perdu empli de magie et de trésors cachés. Ils y rencontreront les evockers Dracthyr, une toute nouvelle race et une classe d'humanoïdes possédant du sang de dragon qui pourront rejoindre les rangs de la Horde et de l'Alliance. Les joueurs pourront donc découvrir une zone inédite, une nouvelle race et une classe unique, de nouveaux donjons et un tout nouveau raid "Vault of the Incarnates" (Salle des Incarnés) dans cette prochaine extension, et verront leur niveau maximum repoussé de 60 à 70. Mais ce n'est pas tout, les talents ont aussi été revus avec l'arrivée de deux arbres différents, un arbre de techniques utilitaires et un arbre spécialisation.

Comme à chaque début d'extension de World of Warcraft, voici venu le temps des fameuses tier-lists. En effet, tout le monde cherche à savoir si sa classe favorite est viable, costaude ou bien tout simplement injouable. Or, nous avons la chance d'avoir déjà quelques informations grâce au pré-patch du jeu mis en place récemment sur les serveurs du jeu. Ce qui nous permet de forger une tier-list assez fiable des meilleurs DPS en PvE, en fonction de leur utilité pour le groupe ou tout simplement de leur faculté à DPS sur les contenu Mythic+ et sur les raids.

Les meilleurs DPS :