La PS5 de retour en stock chez Sony pour le Black Friday !

Une excellente nouvelle pour tous les consommateurs qui cherchent à mettre la main sur la précieuse console depuis un moment, et un bon présage pour le Black Friday 2022.

[Mis à jour le 21 novembre à 12h55] Avec ses capacités digne d'un PC haut de gamme, ses exclusivités acclamées par la presse et ses immenses franchises, la Playstation 5 reste toujours le premier choix des français quand il s'agit des consoles de salon, et ce malgré une augmentation de prix de ses deux éditions début septembre. Seulement, sa popularité et les difficultés de production que Sony connaît depuis deux ans ont déclenché une situation assez particulière pour la console, dont l'achat est devenu assez similaire à une chasse au trésor. En cas de réassort, il faut réagir très vite pour tenter de se saisir d'une PS5, et c'est pourquoi nous vous proposons un suivi en direct des offres de la journée, qui risquent d'être assez nombreuses lors de cette semaine de Black Friday 2022. Bonne nouvelle ce lundi, la console est de retour en stock chez Sony !

BLACK FRIDAY : Les stocks de PS5 du lundi 21 novembre

12h00 : La PS5 est en vente chez Sony ! pack 1 pack 2 pack 3

La PS5 est en vente chez Sony ! 10h53 : La PS5 neuve est totalement absente des sites de revente pour l'instant ce lundi.

BLACK FRIDAY : Les meilleures offres de PS5 d'occasion

Console Sony PS5 Edition Standard Neuf à partir de 629,90 € Occasion à partir de 635,00 € Amazon 629,90 € Voir

Rakuten 829,99 € Voir

Darty 967,92 € Voir

Fnac 1199,99 € Voir Rakuten 829,99 € 635,00 € Voir

Amazon 629,90 € 849,00 € Voir

Fnac 1199,99 € Voir

Console Sony Playstation 5 Digital Edition Neuf à partir de 829,00 € Occasion à partir de 760,00 € Rakuten 829,00 € Voir Rakuten 829,00 € 760,00 € Voir

Pour l'instant, ce début de semaine est assez vide côté PS5, bien que les premiers jours du Black Friday nous aient laissés espérer une nette amélioration du marché. La console a fait des apparitions assez longues sur les sites d'Amazon et de CDiscount, une aubaine pour de nombreux acheteurs qui ont réussi enfin se procurer le précieux sésame vers la next-gen. Mais il est toujours possible de trouver la PS5 d'occasion, avec des prix de 15 à 20% supérieurs à son prix de base, qu'il s'agisse de l'édition Digitale (449 €) ou de l'édition Standard (549 €). Attention cependant aux offres tirant clairement avantage de la rareté de la console.

La PS5 est en train de devenir la console la plus populaire de Sony avec une popularité dépassant largement celle de la P:aystation 4. Il semblerait que les ruptures de stock et l'augmentation de prix récente des deux consoles de Sony n'aient pas empêché les joueurs et les joueuses de les rechercher ardemment. Il faut dire que le catalogue d'exclusivités de la PS5 a de quoi convaincre, avec quelques titres excellentissimes comme The Last of Us Partie 1 Remake, God of War : Ragnarök, Spiderman Miles Morales ou encore Returnal. Sans oublier bien entendu les classiques cross-platform Elden Ring, FIFA 23 et Call of Duty : Modern Warfare 2.