La PS5 star du show pour le Black Friday ! Stocks, jeux, accessoires... On vous dit tout

Le Black Friday est enfin arrivé ! La journée noire de promotion s'annonce corsée pour le marché des Playstation 5, avec non seulement du stock, mais aussi des promotions sur les jeux et les accessoires.

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 09h06] Top départ pour le Black Friday ce vendredi ! Les grandes enseignes de vente en ligne ont débuté leurs promotions et tous les regards se tournent sur les rayons Playstation. La PS5 est en effet toujours l'un des produits les plus recherchés par les français, la faute à un catalogue d'exclusivité bien fourni, des performances de haute volée et surtout, malheureusement, à une production extrêmement limitée. Mais si l'on se penche un peu sur les stocks cette semaine, il semblerait que de nombreuses boutiques aient attendu le fameux vendredi noir pour vendre à nouveau la console. Il faudra cependant être véloce pour se saisir des rares exemplaires de PS5 disponibles, tandis que côté promotions ce sont les jeux et les accessoires que l'on surveille pour vous. Les meilleures offres Black Friday sur les PS5, les PS4, leurs jeux et leurs accessoires, c'est juste ci-dessous.

BLACK FRIDAY : Les stocks de PS5

09h00 : La PS5 est en vente chez Mediamarkt ! ATTENTION : Cette vente est réservée aux acheteurs belges et frontaliers.

BLACK FRIDAY : Les meilleures offres de PS5 d'occasion

Console Sony PS5 Edition Standard Neuf à partir de 629,90 € Occasion à partir de 635,00 € Amazon 629,90 € Voir

Rakuten 760,00 € Voir

Fnac 999,90 € Voir

Darty 1017,15 € Voir Rakuten 760,00 € 635,00 € Voir

Amazon 629,90 € 849,00 € Voir

Fnac 999,90 € 1199,99 € Voir

Console Sony Playstation 5 Digital Edition Neuf à partir de 798,50 € Occasion à partir de 730,00 € Rakuten 798,50 € Voir Rakuten 798,50 € 730,00 € Voir

Les meilleures promotions sur les jeux PS5

Posséder une console PS5 est presque un accomplissement en soi, bien que la console fête cette semaine les deux ans de sa sortie. Pour tous les petits chanceux qui ont réussi à obtenir ce précieux sésame vers le jeu vidéo next-gen, le Black Friday représente l'occasion idéale d'étoffer votre collection de jeux ! On retrouve des promotions de taille sur les rayons Playstation aujourd'hui, vous permettant d'acquérir des hits récents (Call of Duty : Modern Warfare 2, God of War : Ragnarök, FIFA 23, Horizon Forbidden West...) à prix réduit et des sortie un peu plus anciennes pour une fraction de leur valeur. Nous vous avons réuni ci-dessous les meilleures offres de la journée sur les jeux PS5.