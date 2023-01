PS5 : accessoires, jeux, stocks... Toutes les meilleures offres des soldes 2023

Vous faites partie des nombreux chanceux qui ont réussi à se procurer une Playstation 5 ? Voici les meilleures offres sur l'univers de la console de Sony, trouvées pendant les soldes d'hiver 2023.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 10h16] 2023 démarre sur les chapeaux de roue pour la catégorie high-tech avec l'arrivée des soldes d'hiver ! Et c'est bien sur le net qu'il faut se rendre en ce moment pour profiter d'offres record sur les accessoires et jeux de la Playstation 5. En effet, la console de Sony propose un catalogue de jeux à la fois excellents et en promotion et de nombreux accessoires si vous souhaitez étoffer votre expérience de jeu. Nous vous avons rassemblé toutes les informations et promotions sur les produits Playstation, qu'il s'agisse de consoles, de jeux ou d'accessoires.

Les ventes de PS5 du jour

Les meilleures offres de PS5 d'occasion

Console Sony PS5 Edition Standard Neuf à partir de 489,90 € Occasion à partir de 600,00 € Amazon 860,00 € 489,90 € Voir

Rakuten 735,90 € Voir

Fnac 794,89 € Voir

Darty 860,59 € Voir Rakuten 735,90 € 600,00 € Voir

Amazon 860,00 € 769,00 € Voir

Fnac 794,89 € 1241,67 € Voir

Console PlayStation 5 Sony PS5 Digitale Neuf à partir de 672,00 € Occasion à partir de 579,00 € Reconditionné 705,00 € 672,00 € Voir

Rakuten 758,89 € Voir

Darty 788,00 € Voir Rakuten 758,89 € 579,00 € Voir

Les meilleures promotions sur les jeux PS5

Sur le marché des consoles de salon, la guerre fait rage entre Sony et Xbox, qui se concurrencent sans merci pour séduire les joueurs indécis. Au fil du temps, chacune des deux marques s'est créé un univers d'exclusivités exceptionnelles, encourageant les fans de licences spécifiques à conserver le même type de consoles d'une génération de matériel à l'autre. Chez Sony, ces exclusivités sont à la fois légion, et cultes, avec des grands noms qui font toujours un tabac aujourd'hui, comme The Last of Us, God of War ou encore Gran Turismo. On fait le point sur les meilleures offres sur les jeux PS5 juste ci-dessous.

FIFA 23 PS5 Neuf à partir de 51,30 € Occasion à partir de 45,00 € Cdiscount 51,30 € Voir

Fnac 67,99 € 51,99 € Voir

Amazon 67,22 € 59,99 € Voir

Leclerc 60,37 € Voir

Rakuten 61,99 € Voir

Darty 77,43 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

La Redoute 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Rakuten 61,99 € 45,00 € Voir

Amazon 67,22 € 51,54 € Voir

The Last of Us Part 2 PS4 9.90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

God Of War Ragnarok PS5 Neuf à partir de 58,00 € Occasion à partir de 42,00 € Fnac 79,99 € 58,00 € Voir

Rakuten 60,80 € Voir

Amazon 79,99 € 69,95 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

La Redoute 67,99 € Voir

Leclerc 69,99 € Voir

Darty 73,24 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Rakuten 60,80 € 42,00 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Fnac 79,99 € 81,07 € Voir

Marvel's Guardians Of The Galaxy PS5 Neuf à partir de 9,99 € Occasion à partir de 16,00 € Micromania 29,99 € 9,99 € Voir

Amazon 28,35 € 18,00 € Voir

Cdiscount 18,90 € Voir

Fnac 23,65 € Voir

Boulanger 30,00 € 20,99 € Voir

Rakuten 25,97 € Voir

La Redoute 23,46 € Voir Rakuten 25,97 € 16,00 € Voir

Micromania 29,99 € 19,99 € Voir

Fnac 23,65 € 23,18 € Voir

Amazon 28,35 € 24,00 € Voir

Death Stranding Cut - Jeu PS5 Neuf à partir de 24,98 € Occasion à partir de 24,00 € Rakuten 24,98 € Voir

Fnac 49,99 € 26,10 € Voir

Amazon 52,99 € 27,99 € Voir

Cdiscount 32,99 € Voir

Darty 57,49 € Voir Rakuten 24,98 € 24,00 € Voir

Amazon 52,99 € 25,00 € Voir

Fnac 49,99 € 50,08 € Voir

Les meilleures promotions sur les accessoires PS5

Au delà de sa console surpuissante, Sony a développé tout une gamme d'accessoires vous permettant d'améliorer votre expérience de jeu. Des casques Pulse aux manettes DualSense, en passant par les abonnements PS+, voici les meilleures offres et promotion sur les accessoires PS5. Vous trouverez juste ci-dessous les meilleures tarifs des manettes DualSense, si vous souhaitez accueillir des amis pour des soirées canapé endiablées, des promotions sur les casques Pulse réputés pour leur qualité de son, et des offres sur les cartes cadeau PS+.

Carte cadeau PSN 90 € 76.41 € VOIR L'OFFRE sur Amazon