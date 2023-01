PS5 : la console en stock chez Amazon ! Les stocks de la journée en direct

Une nouvelle année se dessine pour le marché des Playstation 5, une année que l'on espère meilleure pour les acheteurs. Bonne nouvelle aujourd'hui, la console est disponible chez Amazon.

[Mis à jour le 03 janvier 2023 à 10h37] L'année 2023 commence sur les chapeaux de roues pour Sony. Le constructeur nippon fait état de ventes record malgré deux premières années d'existence de sa nouvelle console compliquées, ce qui témoigne d'une nette amélioration du marché des consoles de salon. Pour les acheteurs, la situation se simplifie, il est moins question de se jeter sur les quelques exemplaires hebdomadairement mis en vente de PS5 et plus d'être informés de sa disponibilité sur tel ou tel site. Afin de vous aider à vous procurer enfin le petit bijou next-gen de Sony, nous vous avons préparé un suivi en direct des stocks de la journée, ainsi qu'un catalogue des meilleures promotions sur les jeux et accessoires Playstation 4 et 5, juste ci-dessous.

Les ventes de PS5 du jour

10h18 : La console est en stock chez Amazon UK ( pack God of War : Ragnarök 638 € avec livraison )

La console est en stock chez Amazon UK ( ) 10h17 : La console est disponible chez Amazon DE (pack God of War : Ragnarök 637 €)

La console est disponible chez Amazon DE 09h13 : La console est disponible en France chez Rakuten (voir ci-dessous dans les offres d'occasion)

Une nouvelle fois, c'est Amazon qui mène la danse dans les ventes de Playstation 5. L'entreprise américaine continue sur sa bonne lancée de décembre, qui l'avait vu seule vendeuse de PS5 lors des périodes de fêtes. En ce moment, vous retrouverez de nombreux packs de PS5 Digitale et Standard God of War : Ragnarök disponibles sur les sites anglais et allemand du revendeur. On peut rappeler que Ragnarök a échoué de peu au titre de Jeu de l'Année 2022, et culmine à près de 94/100 de score de critiques. Le jeu est une excellente vitrine pour les performances de votre nouvelle console, et une aventure incomparable.

Les meilleures offres de PS5 d'occasion

Les meilleures promotions sur les jeux PS5

Avec un catalogue d'exclusivités qui réunit certaines des plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo, la Playstation 5 a toutes les armes pour s'opposer au géant Microsoft sur le marché des consoles de salon. C'est d'ailleurs grâce à ce florilège de grandes licences, parmi lesquels on retrouve Spiderman, Gran Turismo, God of War, Horizon et The Last of Us entre autres, que la console nipponne est le premier choix de nombreux français. Si vous avez réussi à vous procurer la demandée PS5, et que vous souhaitez étoffer votre catalogue de jeux, voici les meilleures offres sur les jeux PS5 les plus populaires.

The Last of Us Part 2 PS4

Les meilleures promotions sur les accessoires PS5

Au delà de sa console surpuissante, Sony a développé tout une gamme d'accessoires vous permettant d'améliorer votre expérience de jeu. Des casques Pulse aux manettes DualSense, en passant par les abonnements PS+, voici les meilleures offres et promotion sur les accessoires PS5. Vous trouverez juste ci-dessous les meilleures tarifs des manettes DualSense, si vous souhaitez accueillir des amis pour des soirées canapé endiablées, des promotions sur les casques Pulse réputés pour leur qualité de son, et des offres sur les cartes cadeau PS+.

Carte cadeau PSN 90 €

CDiscount s'est depuis un moment imposé comme leader du marché de la Playstation 5 en France. De loin le plus réguliers des revendeurs quand il s'agit de la console de Sony, le site internet s'est vite fait une réputation de mettre en vente la console plusieurs fois par semaine. Petit hic seulement sur la plateforme, les consoles ne sont que très rarement vendues seules. CDiscount propose plutôt des packs comprenant la console, une ou deux manettes, différents accessoires et plusieurs jeux. Une affaire un or pour tous ceux qui souhaitent se construire un setup gaming.

Les PS5 chez CDiscount

Deuxième enseigne à remettre le plus souvent la PS5 en stock, Amazon bénéficie grandement de son rayonnement international et de la multiplicité de ses sites européens. Une bonne nouvelle pour les consommateurs français qui peuvent tenter de se procurer la console de Sony sur les sites Amazon ES, Amazon GER, Amazon UK, Amazon IT et Amazon FR. Autant d'opportunités qui sont également proportionnelles à la quantité de clients potentiels, entraînant une forte concurrence sur les réassorts de PS5. Il faut donc surveiller le site américain avec assiduité, ce que l'on fait pour vous dans cet article.

La PS5 chez Amazon

Chez Micromania, on ne peut pas se vanter de mettre en vente de nombreuses consoles PS5 ces derniers temps. L'enseigne de vente de jeux vidéo n'a pas remis la console en vente depuis quelques semaines, un fait rare mais logique au vu des pénuries sévissant encore sur le marché des consoles de salon et du récent Black Friday 2022. En effet, il se pourrait que Micromania réserve ses stocks pour une occasion comme le Cyber Monday par exemple, il faudra donc surveiller de près le site de e-commerce voire se rendre en boutique. Pour rappel, sur Micromania, vous avez l'option d'ajouter la PS5 à votre liste d'envies, vous permettant de l'acheter plus facilement le jour où elle est remise en stock.