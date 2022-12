PS5 : stock, prix, accessoires, jeux en promotion... Les meilleures offres actuelles

La Playstation 5 continue de rester insaisissable même après une semaine de Black Friday assez prolifique. Mais les réassorts de la console sont assez réguliers, on vous explique où trouver du stock.

[Mis à jour le 1er décembre 2022 à 11h30] Bien que la PS5 fête actuellement les deux ans de sa sortie, sa situation sur le marché des consoles de salon est bien loin d'être revenue à la normale. Les stocks de la console restent limités, étant seulement renfloués par des réassorts totalement éphémère. Mais les choses s'améliorent tout de même pour les acheteurs français, puisqu'il est désormais possible de trouver des consoles Playstation 5 pendant plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures. C'était le cas ce mercredi lors d'une vente chez Amazon UK qui aura tenu presque la moitié de la journée. Aujourd'hui, les stocks sont plus limités, bien que vous puissiez tout de même vous procurer une PS5 sur certains sites.

Les ventes de PS5 du jour

Une nouvelle fois, il faut se tourner vers Amazon pour tenter de récupérer une PS5 aujourd'hui. Le site de revente américain propose des bundles PS5 God of War : Ragnarök pour 619 € et 519 €. Une offre plutôt alléchante exclusivement réservée aux membres Amazon Prime, que vous soyez en France ou dans tout autre pays européen. Pour rappel, God of War : Ragnarök est le nouveau chef d'oeuvre de Sony Santa Monica, avec plus de 94/100 sur Metacritic. Une aventure qui vous transportera dans les Sept Royaumes de la mythologie nordique et des paysages qui montreront la pleine puissance de la PS5.

Les meilleures offres de PS5 d'occasion

Console Sony PS5 Edition Standard Neuf à partir de 629,90 € Occasion à partir de 635,00 € Amazon 629,90 € Voir

Rakuten 899,99 € Voir

Darty 957,46 € Voir

Fnac 1199,99 € Voir Rakuten 899,99 € 635,00 € Voir

Amazon 629,90 € 849,00 € Voir

Fnac 1199,99 € Voir

Console Sony Playstation 5 Digital Edition Neuf à partir de 889,90 € Occasion à partir de 778,80 € Rakuten 889,90 € Voir Rakuten 889,90 € 778,80 € Voir

Le Cyber Monday peut très bien être le moment pour vous d'acheter une console Playstation 5. Si ce petit bijou de technologie est en rupture permanente sur les sites de e-commerce, vous pouvez le trouver d'occasion ou comme neuf à la revente sur Rakuten. Des offres qui restent parfois dans des prix raisonnables, bien qu'il faille faire attention aux vendeurs profitant largement de la rareté de la Playstation 5 pour faire grimper les prix. Une PS5 entre 500 et 650 € reste un bon prix au vu de la situation actuelle, tout offre supérieure est à fuir.

Les meilleures promotions sur les jeux PS5

Posséder une console PS5 est presque un accomplissement en soi, bien que la console fête cette semaine les deux ans de sa sortie. Pour tous les petits chanceux qui ont réussi à obtenir ce précieux sésame vers le jeu vidéo next-gen, le Cyber Monday représente l'occasion idéale d'étoffer votre collection de jeux ! On retrouve des promotions de taille sur les rayons Playstation aujourd'hui, vous permettant d'acquérir des hits récents (Call of Duty : Modern Warfare 2, God of War : Ragnarök, FIFA 23, Horizon Forbidden West...) à prix réduit et des sortie un peu plus anciennes pour une fraction de leur valeur. Nous vous avons réuni ci-dessous les meilleures offres de la journée sur les jeux PS5.

FIFA 23 PS5 Neuf à partir de 50,90 € Occasion à partir de 45,00 € Fnac 79,99 € 50,90 € Voir

Cdiscount 53,00 € Voir

Rakuten 55,45 € Voir

Amazon 67,22 € 59,99 € Voir

Leclerc 60,36 € Voir

Galeries Lafayette 68,29 € Voir

Boulanger 69,99 € Voir

Darty 72,57 € Voir

Micromania 79,99 € Voir Rakuten 55,45 € 45,00 € Voir

Amazon 67,22 € 52,11 € Voir

Fnac 79,99 € 63,59 € Voir

God Of War Ragnarok PS5 Neuf à partir de 58,90 € Occasion à partir de 58,00 € Rakuten 58,90 € Voir

Fnac 79,99 € 63,81 € Voir

Amazon 79,99 € 69,99 € Voir

Cdiscount 69,99 € Voir

Micromania 69,99 € 79,99 € Voir

Boulanger 79,99 € Voir

Galeries Lafayette 79,99 € Voir Rakuten 58,90 € 58,00 € Voir

Fnac 79,99 € 68,89 € Voir

Micromania 69,99 € Voir

Marvel's Guardians Of The Galaxy PS5 Neuf à partir de 27,00 € Occasion à partir de 18,99 € Amazon 27,00 € Voir

Rakuten 30,00 € Voir

Cdiscount 31,00 € Voir

Boulanger 30,00 € Voir

Galeries Lafayette 30,00 € Voir

Leclerc 37,90 € Voir Rakuten 30,00 € 18,99 € Voir

Amazon 27,00 € 29,73 € Voir

Death Stranding Cut - Jeu PS5 Neuf à partir de 19,99 € Occasion à partir de 17,00 € Rakuten 19,99 € Voir

Fnac 49,99 € 19,99 € Voir

Boulanger 19,99 € Voir

Galeries Lafayette 19,99 € Voir

Amazon 52,99 € 27,63 € Voir

Cdiscount 27,38 € Voir

Darty 30,22 € Voir Rakuten 19,99 € 17,00 € Voir

Fnac 49,99 € 27,43 € Voir

Amazon 52,99 € 30,00 € Voir

Les meilleures promotions sur les accessoires PS5

Manette Sony SONY DUALSENSE PS5 Neuf à partir de 70,00 € Occasion à partir de 55,00 € Fnac 70,00 € Voir

Amazon 79,99 € Voir

Rakuten 79,99 € Voir

Cdiscount 86,99 € Voir

Darty 111,75 € Voir Rakuten 79,99 € 55,00 € Voir

Fnac 70,00 € 64,99 € Voir

Avoir une PS5 c'est bien, mais avoir ses accessoires c'est un must ! La console est faite pour jouer à plusieurs après tout c'est pourquoi la manette DualSense est si importante dans votre setup. Si vous souhaitez ajouter une manette à votre collection, vous trouverez ci-dessus les meilleurs prix disponibles de la DualSense, que l'on retrouve à prix réduit chez différents revendeurs. Les rabais sont aussi de mise sur les cartes cadeau PS+ et Playstation Store, Amazon vous proposant de récupérer des cartes d'une valeur de 90 € pour seulement 77 €. Une aubaine si vous souhaitez par la suite étoffer votre collection de jeux !

CDiscount s'est depuis un moment imposé comme leader du marché de la Playstation 5 en France. De loin le plus réguliers des revendeurs quand il s'agit de la console de Sony, le site internet s'est vite fait une réputation de mettre en vente la console plusieurs fois par semaine. Petit hic seulement sur la plateforme, les consoles ne sont que très rarement vendues seules. CDiscount propose plutôt des packs comprenant la console, une ou deux manettes, différents accessoires et plusieurs jeux. Une affaire un or pour tous ceux qui souhaitent se construire un setup gaming.

Les PS5 chez CDiscount

Deuxième enseigne à remettre le plus souvent la PS5 en stock, Amazon bénéficie grandement de son rayonnement international et de la multiplicité de ses sites européens. Une bonne nouvelle pour les consommateurs français qui peuvent tenter de se procurer la console de Sony sur les sites Amazon ES, Amazon GER, Amazon UK, Amazon IT et Amazon FR. Autant d'opportunités qui sont également proportionnelles à la quantité de clients potentiels, entraînant une forte concurrence sur les réassorts de PS5. Il faut donc surveiller le site américain avec assiduité, ce que l'on fait pour vous dans cet article.

La PS5 chez Amazon

Les PS5 chez Micromania

Chez Micromania, on ne peut pas se vanter de mettre en vente de nombreuses consoles PS5 ces derniers temps. L'enseigne de vente de jeux vidéo n'a pas remis la console en vente depuis quelques semaines, un fait rare mais logique au vu des pénuries sévissant encore sur le marché des consoles de salon et du récent Black Friday 2022. En effet, il se pourrait que Micromania réserve ses stocks pour une occasion comme le Cyber Monday par exemple, il faudra donc surveiller de près le site de e-commerce voire se rendre en boutique. Pour rappel, sur Micromania, vous avez l'option d'ajouter la PS5 à votre liste d'envies, vous permettant de l'acheter plus facilement le jour où elle est remise en stock.