PS5 : stocks, jeux, accessoires... Les meilleures offres en 2023

[Mis à jour le 10 janvier 2023 à 10h34] 2023 semble être enfin l'année du renouveau pour le marché des consoles de salon, puisqu'il semblerait que les jours de pénurie soient comptés. Des acheteurs fatigués de devoir courir derrière les maigres stocks de la console peuvent être soulagés de voir la fameuse Playstation 5 en stock sur différents sites, et ce de manière durable. Mais ce n'est pas tout, les promotions et offres sur certains des meilleurs jeux de la console se poursuivent en début 2023, de quoi avoir l'opportunité d'enrichir sa bibliothèque de jeux à moindre de coût. Stock de consoles, promotions sur les meilleurs jeux et accessoires PS5, nous vous avons répertorié toutes les meilleures offres de l'univers Sony juste ci-dessous.

Sur le marché des consoles de salon, la guerre fait rage entre Sony et Xbox, qui se concurrencent sans merci pour séduire les joueurs indécis. Au fil du temps, chacune des deux marques s'est créé un univers d'exclusivités exceptionnelles, encourageant les fans de licences spécifiques à conserver le même type de consoles d'une génération de matériel à l'autre. Chez Sony, ces exclusivités sont à la fois légion, et cultes, avec des grands noms qui font toujours un tabac aujourd'hui, comme The Last of Us, God of War ou encore Gran Turismo. On fait le point sur les meilleures offres sur les jeux PS5 juste ci-dessous.

Au delà de sa console surpuissante, Sony a développé tout une gamme d'accessoires vous permettant d'améliorer votre expérience de jeu. Des casques Pulse aux manettes DualSense, en passant par les abonnements PS+, voici les meilleures offres et promotion sur les accessoires PS5. Vous trouverez juste ci-dessous les meilleures tarifs des manettes DualSense, si vous souhaitez accueillir des amis pour des soirées canapé endiablées, des promotions sur les casques Pulse réputés pour leur qualité de son, et des offres sur les cartes cadeau PS+.

CDiscount s'est depuis un moment imposé comme leader du marché de la Playstation 5 en France. De loin le plus réguliers des revendeurs quand il s'agit de la console de Sony, le site internet s'est vite fait une réputation de mettre en vente la console plusieurs fois par semaine. Petit hic seulement sur la plateforme, les consoles ne sont que très rarement vendues seules. CDiscount propose plutôt des packs comprenant la console, une ou deux manettes, différents accessoires et plusieurs jeux. Une affaire un or pour tous ceux qui souhaitent se construire un setup gaming.

Deuxième enseigne à remettre le plus souvent la PS5 en stock, Amazon bénéficie grandement de son rayonnement international et de la multiplicité de ses sites européens. Une bonne nouvelle pour les consommateurs français qui peuvent tenter de se procurer la console de Sony sur les sites Amazon ES, Amazon GER, Amazon UK, Amazon IT et Amazon FR. Autant d'opportunités qui sont également proportionnelles à la quantité de clients potentiels, entraînant une forte concurrence sur les réassorts de PS5. Il faut donc surveiller le site américain avec assiduité, ce que l'on fait pour vous dans cet article.

Chez Micromania, on ne peut pas se vanter de mettre en vente de nombreuses consoles PS5 ces derniers temps. L'enseigne de vente de jeux vidéo n'a pas remis la console en vente depuis quelques semaines, un fait rare mais logique au vu des pénuries sévissant encore sur le marché des consoles de salon et du récent Black Friday 2022. En effet, il se pourrait que Micromania réserve ses stocks pour une occasion comme le Cyber Monday par exemple, il faudra donc surveiller de près le site de e-commerce voire se rendre en boutique. Pour rappel, sur Micromania, vous avez l'option d'ajouter la PS5 à votre liste d'envies, vous permettant de l'acheter plus facilement le jour où elle est remise en stock.