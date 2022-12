Quid du crossplay entre Steam et le Xbox Game Pass sur Warhammer 40 000 : Darktide ?

Depuis quelques heures à peine, Warhammer 40 000 : Darktide est disponible sur le Xbox Game Pass et sur Steam. Et une grande question subsiste : est-il possible de jouer avec des joueurs sur une autre plateforme PC ?

Warhammer 40 000 : Darktide est la nouvelle création des studios suédois de Fatshark, connus pour reprendre l'univers de Warhammer avec brio dans ses plus récents titres, comme la série Vermintide. Sauf que cette fois-ci, c'est l'infinité de la Voie Lactée du 41e millénaire qui nous attend, puisque Darktide nous plonge en plein cœur de l'Imperium et de sa machine industrielle, religieuse et militaire impitoyable, dans un jeu d'hyper combat à la Left 4 Dead qui ne cache pas son ambition. Seul petit hic depuis la sortie du jeu, la question du crossplay entre les joueurs PC Steam et les joueurs PC Xbox Game Pass? Question à laquelle Fatshark a répondu tout récemment.

La réponse à cette question est malheureusement très simple, on ne peut tout simplement pas. Fatshark a d'ailleurs répondu à cette question tout récemment en indiquant que Warhammer 40 000 : Darktide ne comprendrait pas au lancement de fonctionnalités de crossplay entre le Xbox Game Pass et Steam. Une bien mauvaise nouvelle pour un jeu en coopération disponible à la fois "gratuitement" dans le service d'abonnement de Microsoft, et également sur la plateforme de jeu sur PC la plus populaire. Mais il subsiste une bonne nouvelle, Fatshark a poursuivi sa réponse en expliquant que le crossplay entre Steam et le Xbox Game Pass serait déployé "peu de temps après le lancement du jeu", espérons seulement que le studio suédois soit à cheval sur ses mots.

Si il est pour l'instant impossible de rejoindre la partie d'un joueur sur une autre plateforme de jeu, le moment n'est pas encore venu de s'interroger sur le cross-save entre Steam et le Xbox Game Pass, ou entre les comptes sur consoles et sur PC. Bien que la question soit tout à fait pertinente puisque Fatshark a récemment mentionné son intention de d'implanter la cross-save prochainement dans Warhammer 40 000 : Darktide. Le studio s'est exprimé ainsi "Le crossplay fait partie inhérente de l'ADN de Darktide, c'est pourquoi il sera déployé peu de temps après le lancement du jeu. Le cross-save est une affaire plus complexe à mettre en place, et sera donc disponible à une date ultérieure." Il faudra donc prendre encore un peu son mal en patience avant de pouvoir changer de plateforme de jeu comme de chaussettes.