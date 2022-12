Game Awards 2022 : où et quand regarder la cérémonie ?

Une nouvelle fois, l'industrie du jeu vidéo se réunit pour récompenser les meilleurs titres de l'année. Une cérémonie sur laquelle nous vous donnons toutes les informations essentielles.

[Mis à jour le 6 décembre 2022 à 11h42

] Geoff Keighley est une nouvelle fois de retour sur le devant de la scène avec la traditionnelle cérémonie des Game Awards 2022. Les "Oscars du jeu vidéo" s'annoncent mouvementés cette année, avec de très sérieux prétendants au convoité titre de Game of the Year. Une cérémonie qui sera bien entendu retransmise en direct depuis le Microsoft Theater de Los Angeles, et au cours de laquelle nous auront l'occasion non seulement de croiser des immenses acteurs du milieu vidéoludique, mais aussi de découvrir quelques informations et trailers inédits des sorties à venir. On fait le point sur cette soirée évènement juste ci-dessous.

La cérémonie des Game Awards 2022 se tiendra dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre 2022 à 01h30 (heure française). Un show assez tardif que l'on doit au décalage horaire entre la France et la Côte Ouest américaine. Avant la remise des prix se tiendra le traditionnel preshow d'une trentaine de minute dédié aux informations et annonces des studios concernant les futures sorties de l'industrie. L'occasion de poser nos yeux sur quelques trailers et séquences de gameplay croustillants, et de préparer l'année 2023 sur le bon pied.

Plus de deux heures de show et près d'une heure d'annonces et trailers en tous genre, ça ne se manque pas. Et si vous souhaitez vous aussi participer à la cérémonie depuis le confort de votre salon, sachez qu'elle sera retransmise gratuitement et en direct sur différents médiums. Vous la retrouverez bien évidemment sur la chaîne YouTube officielle des Game Awards, mais aussi sur la chaîne Twitch du même nom. Par ailleurs, vous pourrez aussi suivre les meilleures annonces de la soirée en direct dans cet article :

Parmi les prétendants au titre le plus convoité de la prestigieuse cérémonie des Game Awards 2022, on retrouve différents gros succès de l'année 2022. Parmi eux, Elden Ring, le chef d'œuvre total de From Software qui a plongé des millions de joueurs dans son open-world mystérieux et terrifiant. Une aventure hors du temps qui a montré le plein potentiel des jeux From Software tant sur le plan du gameplay que sur le plan technique, et immense favori de la soirée. A ses côtés, son plus sérieux concurrent n'est autre que God of War : Ragnarök. La suite des aventures de Kratos et Atreus dans les Sept Royaumes a été saluée par la presse pour ce qu'elle est : une épopée mythologique aussi belle que bien scénarisée, et un atout essentiel aux consoles Playstation. Ensuite, une autre exclusivité Playstation rejoint les rangs des nominés, Horizon Forbidden West, l'un des plus beaux jeux jamais créés et une véritable vitrine technique de la PS5.

Cocorico, le quatrième nominé au titre de GOTY est français, et il s'agit d'A Plague Tale : Requiem. La suite du conte médiéval d'Asobo Studios poursuit l'histoire d'Amicia et Hugo au fin fond de la France du quinzième siècle. Un jeu aussi beau que bouleversant, mais qui aura du mal à tenir face aux mastodontes cité juste ci-dessus. Le cinquième nominé est aussi issu d'un studio français, est n'est autre que l'originale et poétique aventure Stray, qui vous plonge dans la peau d'un chat, perdu dans un monde post-effondrement vibrant et vivant. Enfin, le dernier nominé nous provient lui aussi du Japon et n'est autre que l'excellent JRPG au tour par tour Xenoblade Chronicles 3, dernier d'une longue série de succès devenus classiques du genre.