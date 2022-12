Microsoft confirme l'arrivée de Call of Duty sur consoles Nintendo

Alors que Microsoft continue de faire des pieds et des mains pour faire valider son rachat titanesque d'Activision Blizzard, le géant de l'informatique a officiellement scellé l'arrivée de la franchise Call of Duty sur consoles Nintendo.

Le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo est en train de profondément bouleverser l'ordre établi. Microsoft continue ses démarches auprès des autorités des justice commerciale pour faire valider son acquisition d'Activision-Blizzard. Le contrat, d'une modeste valeur de 69 milliards de dollars, continue de faire débat auprès des instances de commerce notamment au niveau de la disponibilité de certaines franchises phares du monde du jeu vidéo sur les différentes marques de console de jeu. Microsoft et sa marque Xbox tentent par tous les moyens de rassurer la loi en affirmant que ces licences fraîchement acquises (parmi lesquelles on retrouve le monstre Call of Duty) continueraient d'être distribuées sur les consoles de leurs concurrents directs, à savoir Sony et sa Playstation, et Nintendo et sa Nintendo Switch. C'est dans cette optique que Phil Spencer, actuel PDG d'Xbox, s'est exprimé sur Twitter.

Phil Spencer peut être traduit de la sorte : "Microsoft s'est engagé pendant 10 ans à apporter la licence Call of Duty sur Nintendo dans le cadre de l'acquisition d'Activision-Blizzard. Microsoft est déterminé à apporter plus de jeux à plus de monde, indépendamment de la façon de jouer de chacun."

Une révélation de taille pour le monde du jeu vidéo à l'heure où plus aucun jeu Call of Duty n'était sorti sur consoles Nintendo depuis Call of Duty Ghosts en 2013 (Wii U). Microsoft poursuit donc sa campagne dans le cadre de son achat gargantuesque d'Activision-Blizzard, et donne les signaux espérés d'oligopolisme pour clôturer une fusion annoncée il y a maintenant presque un an. Cette annonce fait suite aux récents accords conclus entre Sony et Microsoft pour assurer la pérennité de la licence Call of Duty (dont le dernier volet a généré 800 millions de dollars en trois jours ndlr) sur consoles Playstation. Bien que les produits Nintendo ne soient pas actuellement technologiquement taillées pour accueillir les plus récents titres Call of Duty, il se pourrait que la prochaine console le puisse. Au quel cas un tel accord serait un atout de taille pour le constructeur nippon.