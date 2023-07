Remnant 2 : la date de sortie approche ! Tout sur ce nouveau soulslike

Remnant 2 sera disponible d'ici quelques jours et compte nous montrer toute l'étendue de son univers. On fait le point sur ce sequel très attendu juste ci-dessous.

Acclamé pour son gameplay nerveux, ses combats de boss sans concession et son univers profondément mystérieux, Remnant from the Ashes a laissé son empreinte sur le genre des RPG souls-like. Plongé dans un univers de dark fantasy unique quoiqu'un peu gris par moments, cette création originale de Gunfire Games a connu un succès mérité, poussant le studio à développer la suite de cet opus respectable sous le nom de Remnant 2. Ce nouvel RPG coopératif nous a été présenté lors des Game Awards 2022 à travers un trailer aussi impressionnant que satisfaisant, avant de faire une nouvelle apparition six mois plus tard à la Summer Game Fest 2023. Avec en prime une date de sortie. On fait le point sur cette nouveauté à surveiller de très près.

Remnant 2 se présente comme la suite directe de Remnant from the Ashes. Il s'agit d'un jeu de rôle à la troisième personne mêlant action et exploration avec des combats dynamiques à la fois compliqués et gratifiants. Connu pour ses boss extrêmement ardus, la série compte surfer sur le succès de son aîné tout en développant son univers mystique et prolifique. Le jeu est entièrement faisable en solo et vous permet également d'accueillir deux amis en mode coopération. Le jeu inclus des éléments de combat à distance et au corps à corps dans un combat hybride et nerveux qui a fait le succès de son premier opus. Cette suite compte aussi intégrer différents achétypes de personnages et arbres de compétences à débloquer permettant une grande rejouabilité, et se basera aussi sur les principes de craft et de butin, ainsi que sur la génération procédurale de niveaux et de donjons.

Le développement de Remnant 2 est quasiment terminé ! C'est du moins ce que nous affirment les studios de Gunfire Games en nous proposant une date de sortie pour le 25 juillet prochain. De quoi satisfaire tous les amateurs de souls-like qui auront enfin une bonne raison d'éviter les rayons du soleil cet été. Une sortie à surveiller absolument sur PC, PS5 et Xbox Series.