A quel heure installer la mise à jour next-gen de The Witcher 3 ?

Le 14 décembre prochain, The Witcher 3 connaîtra une nouvelle ère avec l'arrivée de sa mise à jour next-gen. L'occasion de redécouvrir ce classique sur PS5, PC et Xbox Series.

L'un des plus grands chefs d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo se refait une beauté avec l'arrivée de The Witcher 3 sur consoles next-gen. Une version entièrement remasterisée qu'il sera possible de découvrir sur PS5, Xbox Series X|S et PC dès le 14 décembre prochain. Cette sortie imminente sera l'occasion de retourner à Velen, Novigrad et Skellige sous un autre jour, en profitant des innovations techniques de Ray-Tracing et de DLSS, et ce entièrement gratuitement. On fait le point sur cette sortie évènement, son heure exacte de sortie, et toutes les infos essentielles, juste ci-dessous.

Si vous souhaitez faire partie des premiers joueurs à redécouvrir The Witcher 3 sous un nouveau jour, CD Projekt Red a publié les heures exactes de sortie de cette mise à jour à travers le monde. Les heures de sortie peuvent varier selon la plateforme sur laquelle vous jouer, avec une sortie à minuit précise le 14 décembre 2022 sur PS5, et à 01h00 du matin sur Xbox Series et PC. C'est donc dans la nuit de mardi à mercredi que vous pourrez retrouver Geralt et Ablette pour une nouvelle aventure en 4K. La mise à jour sera entièrement gratuite pour tous les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur Steam, le Playstation Store, GOG Games et le Xbox Store.