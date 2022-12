Comment capturer Dracaufeu en raid Téracristal dans Pokémon Ecarlate et Violet ?

Un évènement de taille se prépare une nouvelle fois à Paldéa avec le retour des raids téracristallisés ! On vous explique comment capturer Dracaufeu lors de cet évènement.

[Mis à jour le 14 décembre 2022 à 16h38] Dracaufeu est de retour ! Le Pokémon de type Dragon a fait une apparition surprise dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, avec l'arrivée de raids sept étoiles spéciaux dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Ces raids, disponible un peu partout dans Paldéa pour une durée limitée, constituent des défis relevés qu'il vous faudra surpasser seul, ou entre amis. Dans ce guide, nous allons vous guider à travers les différentes étapes a réaliser afin de pouvoir tenter de capturer Dracaufeu dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, pour vous donner toutes les chances d'ajouter l'un des Pokémon les plus mythiques de la licence à votre collection.

L'évènement qui vous permet de capturer Dracaufeu dans les raids téracristallisés de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet a une durée limitée. Il sera disponible cette semaine du 16 décembre à 01h00 du matin au 18 décembre à 00h59. Il faut aussi savoir qu'il s'agit de la deuxième et dernière partie de ces raids spéciaux, avant un retour éventuel courant 2023. Vous devrez également remplir certaines conditions préalables avant de vous lancer dans cette aventure assez complexe, conditions que nous vous détaillons juste ci-dessous.

Dracaufeu, Salamèche et Reptincel font partie des Pokémon les plus populaires de la licence, membres d'une première génération adorée par tous les fans, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. C'est pourquoi les 16, 17 et 18 décembre prochains sont une occasion toute particulière pour les fans de la licence, qui auront l'occasion d'ajouter ces trois piliers de l'univers Pokémon à leur collection dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Mais avant de se lancer dans ces raids téracristallisés sept étoiles, il vous faudra avoir terminé l'aventure principale du jeu et remporté le tournoi de l'Académie de Paldéa. Nous vous conseillons également d'avoir atteint le niveau 100, et de vous être constitué une équipe assez forte pour vaincre Dracaufeu (Azumarill ou Nymphali par exemple)

Pour trouver les raids Téracristal sept étoiles, rendez-vous sur votre carte et cherchez y une icône de téracristallisation de type Dragon. Elle sont assez faciles à remarquer, étant violettes et brillantes. Nous vous conseillons de vous entourer d'une équipe de dresseurs solides, eux aussi accompagnés de Pokémon comme Azumarill ou Nymphali. Une fois Dracaufeu vaincu, vous pourrez tenter de le capturer avec une Hyperball. Attention, vous pourrez capturer Dracaufeu une seule fois seulement durant l'évènement mais vous pouvez l'affronter autant de fois que vous le souhaitez.

Premier Pokémon d'une génération innombrable de joueurs, Salamèche peut être obtenu dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Le mignon petit Pokémon de type Feu peut être obtenu tout simplement en faisant se reproduire votre Dracaufeu Surpuissant. Il vous donnera un œuf qui contiendra votre petit Salamèche. Votre Dracaufeu possède des IVs parfait grâce à son badge Surpuissant, attribué aux Pokémon des raids Téracristal de niveau 7.