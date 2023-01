Top 5 des meilleurs jeux PS5 à offrir en 2023

La PS5 solidifie progressivement son statut de console la plus populaire auprès des français, notamment grâce à des jeux de premier choix. Voici notre top 5 des titres immanquables sur la console.

[Mis à jour le 3 janvier 2023 à 09h29] La PS5 a fait un grand retour en stock pour les fêtes 2022, et reste la console la plus recherchée par les français. Les raisons de sa popularité son nombreuses, et reposent également sur la qualité de ses jeux exclusifs. Après une année 2022 marquée par d'immenses sorties pour la PS5, nous avons décidé de vous proposer notre top 5 des jeux clairement incontournables sur la console de Sony. Vous y trouverez des exclusivités de la console de jeu nipponne, des jeux essentiels toutes consoles confondues, et certains épisodes de grandes licences du monde vidéoludique.

5. Returnal

Exclusivité PS5 depuis sa sortie début 2021, Returnal est un roguelike unique en son genre, vous transportant dans un monde alien mystérieux et hostile. Vous y incarnez Selene, une exploratrice spatiale qui s'échoue sur la planète Atropos après avoir été coincée dans une boucle temporelle. Le jeu propose un gameplay nerveux et complexe, et se présente comme un shooter à la troisième personne comprenant des éléments roguelike. Accessible à la fois des ados et des adultes, il propose des défis coriaces et une rejouabilité qui plairont aux amateurs de difficulté, ainsi qu'un scénario prenant qui en fait une aventure captivante.

4. The Last of Us Part I

Pour rester dans les jeux solo, pourquoi ne pas revivre l'un des plus grands chef d'oeuvre de l'histoire du jeu vidéo sur PS5 ? The Last of Us Part I est un remake du jeu homonyme sorti sur Playstation 3 en 2013. Offrant des graphismes de pointe et une histoire bouleversante, ce premier volet est l'occasion parfaite de se plonger dans les aventures d'Ellie et Joël, compagnons d'infortune au beau milieu d'un apocalypse sanitaire total. Remis au goût du jour à l'été 2022, ce titre est définitivement un incontournable si vous n'avez jamais osé vous lancer dans ce que l'on pourrait presque appeler un film interactif. Attention cependant, The Last of Us Part I est à n'en pas douter un drame, comprenant des scènes de violences psychologiques et physiques peut être hors de portée des plus jeunes.

3. FIFA 23

Difficile de créer un top des jeux de l'année sans inclure un FIFA next-gen. Bien que la formule des studios d'EA Sports soit vue et revue, l'édition 2023 de FIFA a une saveur particulière. En effet, sur le plan technique, les innovations de l'Hypermotion 2 en font une excellente simulation de football, recréant au millimètre des situations de jeu complexes. Pour les amateurs de football, ce titre est un incontournable, et ce en sachant qu'il intègre désormais les deux Coupes du Monde masculine et féminine de 2022 et 2023. Il s'agit également d'une excellente option pour jouer à 2, 3 ou 4 joueurs, pour des soirées canapé endiablées. Attention cependant à la monétisation en jeu qui pourrait vider l'argent de poche des plus jeunes.

2. God of War : Ragnarök

Il aurait probablement mérité d'occuper la première place de ce classement si Elden Ring n'était pas aussi excellent. God of War : Ragnarök est la suite du célèbre God of War (2018) qui a marqué les utilisateurs de PS4. Il s'agit d'une fresque mythologique étourdissante de profondeur et de justesse, acclamée par la presse, et lauréat de nombreux prix lors des Game Awards 2022, dont ceux de meilleure performance et de meilleure narration. Vous incarnez Kratos et son fils Atreus au coeur des Neufs Royaumes de la mythologie nordique, dans une quête épique qui vous confrontera au panthéon des dieux nordiques pour empêcher la fin du monde, le Ragnarök. Un RPG en open-world qu'il sera difficile d'éviter dans les prochaines années, et un jeu que l'on vous recommande les yeux fermés.

1. Elden Ring

Monstre sacré en provenance du Japon, Elden Ring est la dernière création des studios de From Software (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro). Pour la première fois dans l'histoire du studio, Elden Ring a été créé comme un jeu de rôle en solo en monde ouvert. Vous y serez plongé dans l'Entre-terre, un monde fantastique créé de toutes pièces par la plume de George R.R. Martin (livres Game of Thrones), impitoyable et surtout incroyablement beau. Respectant le principe des jeux From Software, Elden Ring ne vous prendra pas la main, vous jetant plutôt en pâture aux différentes bêtes sauvages qui peuplent son monde ouvert sans explication aucune. D'une grande difficulté, Elden Ring est un défi qui vaut la peine d'être surmonté, vous offrant une expérience proche d'un Donjon et Dragon sur le plan de l'exploration, de la personnalisation de personnage et plus généralement du world-building, et une histoire aussi discrète que poétique. Lauréat du prix de GOTY (meilleur jeu de l'année), il est l'un des plus grands jeux jamais créés, sans aucun doute.