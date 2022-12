Top 5 des meilleurs jeux Xbox à offrir pour les fêtes

Les Xbox Series sont un élément essentiel du jeu sur console. Si vous avez opté pour les consoles Microsoft, voici un top des jeux incontournables pour les fêtes.

Avec leur immense catalogue de jeu et leurs performances haut de gamme, les Xbox Series sont de très sérieuses concurrentes à la Playstation 5. La puissance des consoles de Microsoft réside en grande partie dans le Xbox Game Pass, le service d'abonnement vidéoludique qui vous donne accès à plusieurs centaines de jeux et parfois dès leur sortie. En plus de ça, la Xbox Series X tient parfaitement son rang face à la Playstation 5, proposant aux joueurs de découvrir les toutes dernières sorties en 4K et avec un taux de rafraîchissement d'image de 120 Hz. De quoi profiter pleinement de vos nouveaux jeux pour les fêtes, et une bonne raison pour s'offrir l'un des meilleurs jeux du moment.

5 - Halo Infinite

Halo est l'un des piliers de la culture Microsoft. Un incontournable de la plateforme qui a fait rêver des centaines de millier de joueurs au fil des ans. Or, pour la première fois dans l'histoire de la franchise, un jeu open-world a été développé par 343 Industries, Halo Infinite. Master Chief est donc de retour dans cette aventure sur l'installation Zeta, pour sauver une énième fois la race humaine. Avec un multijoueur extrêmement nerveux et un mode coop en ligne Halo Infinite est une option de choix si vous souhaitez vous lancer dans les étoiles, le temps d'une campagne de qualité.

4 - FIFA 23

Pour retirer FIFA des discussions, autant le placer directement dans ce classement. Incontournable licence des joueurs fans de football, elle nous a montré un nouveau visage cette année avec la sortie de FIFA 23. Une nouveauté qui a fait son petit trou dans le monde du jeu vidéo, étant par ailleurs le dernier titre de la franchise. Mais ce n'est pas tout, FIFA 23 offre de nombreuses innovations techniques, notamment grâce au système de motion-capture Hypermotion 2. Le résultat, des séquences de jeu extrêmement réaliste sans retirer au jeu son côté arcade, et le jeu parfait pour une soirée entre amis.

3 - Call of Duty : Modern Warfare 2

Impossible de parler de jeux console sans mentionner Call of Duty. La licence de jeu de tir a une nouvelle fois prouvé sa domination totale cette année, son dernier volet récoltant pas moins de 800 millions de dollars en trois jours à peine. On parle bien évidemment de Call of Duty : Modern Warfare 2 et de sa campagne riche en action, sans compter son mode multijoueur à la fois fun et compétitif. Et si tout cela n'est pas assez, vous avez l'opportunité de télécharger le fameux Warzone 2.0 et son mode DMZ, gratuitement. Attention, le jeu ne comprend pas de multijoueur en écran scindé.

2 - Forza Horizon 5

On rentre dans le domaine des grosses exclusivités Xbox avec Forza Horizon 5. La licence de jeux de course est de retour et domine sa catégorie depuis la sortie de Forza Horizon 5 en hiver 2021. Il faut dire que ce dernier épisode se place très très loin devant ses concurrents sur le plan technique, proposant aux joueurs de découvrir le Mexique en monde ouvert, en multijoueur et dans plusieurs centaines de véhicules. Un plaisir à la fois pour les yeux et pour les oreilles, et l'un des meilleurs jeux disponibles en ce moment, toutes catégories confondues.

1 - Elden Ring

Comment ne pas mentionner le GOTY, le Jeu de l'Année, dans un top des meilleurs jeux Xbox ? From Software a fait très fort en mars dernier avec la sortie d'Elden Ring. Ce nouvel RPG en open-world est tout simplement l'un des meilleurs jeux de tous les temps, par la profondeur de son univers, la qualité de sa direction artistique et scénaristique, et la difficulté extrêmement gratifiante de son gameplay. Il faut dire qu'un certain George R.R. Martin a été aux commandes de la création de l'univers d'Elden Ring, apportant sa grande expertise des mondes médiévaux-fantastiques reconnue dans ses livres Game of Thrones. Elden Ring est une expérience unique, à faire seul ou entre amis (jusqu'à 4 joueurs), et tout simplement un jeu inévitable cette année.1 -