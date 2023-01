Top 5 des meilleurs jeux Nintendo Switch à offrir en 2023

L'univers Nintendo attire depuis toujours une quantité de fans innombrable. Et la console nous a fourni quelques petites pépites en 2022, c'est pourquoi nous vous avons préparé une petite liste des meilleurs jeux Switch à offrir en 2023.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 16h22] Depuis sa sortie en 2017, la Nintendo Switch s'est fait une place dans les foyers des français. Attirante par sa formule unique de console hybride, mais aussi et surtout par son catalogue de jeux familiaux et ses licences multiples, la Switch a de très bons arguments pour toujours survivre face à une nouvelle génération de consoles qui arrive à concurrencer les meilleurs PC du moment. Si vous possédez la Nintendo Switch et souhaitez étoffer votre catalogue de jeux, ou tout simplement faire un très beau cadeau à un proche, voici la liste des meilleurs jeux Switch selon notre rédaction.

5 - Kirby et le monde oublié

Pour commencer cette liste, quoi de mieux qu'un petit jeu de plateforme tout à fait classique reprenant les codes d'une licences vénérable de l'histoire du jeu vidéo ? Kirby et le monde oublié est la dernière création du studio HAL Laboratory, et vous plonge dans la peau de l'inoubliable petite boule rose pour une aventure en 3D, avec des éléments de jeu de plateforme. Vendu pas moins de 5,2 millions de fois depuis sa sortie en mars 2022, il reste une valeur sûre si vous souhaitez vous plonger dans une aventure sans prétention et adaptée à toute la famille.

4 - Mario et les Lapins Crétins : Sparks of Hope

Développé par Ubisoft, Mario et les Lapins Crétins : Sparks of Hope est une jeu d'exploration et d'action au tour par tour qui a su faire son trou depuis sa sortie en octobre dernier. Deuxième volume du fameux crossover entre le monde de notre plombier favori, et celui des léporidés (oui) déjantés, il vous propose une aventure grandiose, à faire seul ou à deux joueurs, afin de sauver la galaxie d'une entité démoniaque. Vous y retrouverez tous les personnages les plus connus de l'univers de Mario ainsi qu'un excellent moyen de passer du bon temps en famille.

3 - Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet

La neuvième génération de jeux Pokémon est arrivée ! Après un Pokémon Arceus relativement décevant en janvier 2022, The Pokémon Company se devait de redresser la barre avec la sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Ces deux nouvelles sorties vous permettent de renouer avec l'essence de la licence Pokémon tout en bénéficiant de nombreuses améliorations qui rafraîchissent grandement un gameplay vu et revu. Ajoutez à cela l'opportunité de partager des aventures jusqu'à quatre joueurs, et celle plus traditionnelle de pouvoir échanger votre collection de Pokémon, et vous aurez deux jeux extrêmement solides qui plairont à tous les fans de la licence.

2 - The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Difficile d'élaborer un top des meilleurs jeux Nintendo Switch sans parler de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Ce chef d'œuvre disponible depuis la sortie de la console en mars 2017 a permis à de nombreux joueurs de redécouvrir l'univers des jeux Zelda dans un open-world aussi magnifique que captivant. Bien entendu, le jeu est disponible depuis presque cinq ans, mais il reste probablement sur la plus haute marche du podium des jeux de la Nintendo Switch depuis. Par ailleurs, sa suite est prévue pour le second trimestre de 2023, alors quoi de mieux que de se replonger dans cette aventure extrêmement ambitieuse pour se réchauffer un peu la mémoire ?

1 - Bayonetta 3

Le style des jeux Bayonetta est particulier, on peut en convenir, mais la qualité de Bayonetta 3 nous oblige à le couronner dans ce top des jeux Nintendo Switch. Bayonetta 3 est un beat'em'all, un jeu bourré d'action qui ne lésine pas sur les effets de grandeur et sur les scènes épiques. Couronné à raison par la presse lors de sa sortie en octobre dernier, il est pour notre rédaction le jeu le plus incontournable de 2022 sur la Nintendo Switch. Avec son histoire prenante, ses personnages haut en couleur et son gameplay profondément jouissif, il s'inscrit dans la lignée de ses excellents prédécesseurs et constitue un cadeau moins classique, et très agréable.