Assassin's Creed Jade : les premières images du jeu ont fuité

Prochain épisode sur mobile de la licence Assassin's Creed localisé en Chine, Assassin's Creed Jade a fuité sur le net nous montrant involontairement quelques images inédites.

Les jours de la licence Assassin's Creed ne sont pas encore tout à fait révolus. Après avoir fêté son quinzième anniversaire en grande pompe à la fin de l'été dernier, la plus célèbre des franchises d'Ubisoft nous a présenté différents projets ambitieux, dont Assassin's Creed Mirage prévu sur PC et consoles l'année prochaine, et Assassin's Creed Red qui nous emportera au Japon féodal. Mais ce n'est pas tout, la licence compte aussi conquérir la plateforme la plus populaire aujourd'hui, le jeu sur mobile, avec Assassin's Creed Jade. Ce prochain volet nous emportera dans la Chine médiévale, et a récemment fuité sur le net. On fait le point sur ces images.

© Ubisoft

© Ubisoft

Postée puis vite supprimée par un utilisateur Reddit, cette vidéo nous présente quelques séquences de gameplay de ce jeu ambitieux. Des images qui ont de quoi impressionner étant donné le support auquel le jeu est destiné, avec des effets de profondeur de champ et de lumière inhabituels pour un jeu mobile. Ajoutez à cela un doublage et des cinématiques de qualité et vous aurez un petit projet qui a de quoi exciter les fans de la licence, qu'ils soient adeptes de jeu sur mobile ou non. Pour rappel, le jeu se déroulera en 215 avant JC et vous permettra de créer votre propre personnage pour la première fois dans l'histoire de la série.