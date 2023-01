La démo de One Piece Odyssey bientôt disponible, quand tester le jeu ?

Bientôt l'un des mangas les plus populaires de l'histoire se verra adapté en un exceptionnel RPG au tour par tour. On vous dit tout sur One Piece Odyssey et sur sa démo juste ci-dessous.

[Mis à jour le 09 janvier 2023 à 17h34] Avec ses millions de fans à travers le monde, et son bon millier de tomes disponible, la fresque japonaise One Piece s'étend à la fois dans le temps et l'espace, résonnant à l'oreille de tous les fans de manga du monde. Or, pour la première fois, cette création du célèbre Eiichiro Oda va être adaptée sur petits écrans et directement depuis les réputés studios de Bandai Namco. One Piece Odyssey sera disponible dans quelques jours, un JRPG inédit vous transportant dans des moments clefs de la série, et sur lequel on vous dit tout, juste ci-dessous.

On vous le disait dans l'introduction, l'échelle de One Piece Odyssey est extrêmement ambitieuse, et le jeu vous proposera de vous replonger dans quatre arcs narratifs qui ont marqué l'histoire de Luffy et de son équipage. Vous aurez l'occasion de retourner au Royaume d'Alabasta, à Water Seven, mais aussi dans Marineford et Dressrosa et y combattrez certains des ennemis les plus emblématiques de la série. Pas convaincus ? Bandai Namco vous propose de tester le jeu sur votre plateforme gratuitement dès le 10 janvier prochain, 3 jours avant sa sortie. Pour ce faire, rendez-vous sur votre plateforme de jeu et téléchargez la démo de One Piece Odyssey.

Si vous souhaitez tester le jeu avant de vous lancer dans son achat, sachez qu'elle est ouverte à absolument tous les joueurs. Elle vous permettra de profiter d'une à deux heures de contenu selon les dires de Bandai Namco, en fonction de votre tendance à aller fouiner à droite et à gauche, ou à plutôt favoriser l'histoire principale. Votre progression sera également sauvegardée dans votre partie principale si vous comptez acheter le jeu complet. Par ailleurs, Bandai a affirmé vouloir offrir un cadeau aux joueurs ayant testé le jeu, sous la forme d'une gelée dorée.

Pour vous résumer l'essentiel des informations sur One Piece Odyssey, sachez que le jeu sortira le 13 janvier prochain sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X. Une sortie exclusivement réservée à la nouvelle génération de consoles, justifiée par l'ambition technique d'un RPG qui dépasse les capacités de la Xbox One. Les joueurs PC pourront profiter du titre directement sur Steam, plateforme sur laquelle ils auront aussi l'occasion de tester le jeu à partir du 10 janvier. Pour les joueurs Sony et Xbox, il faudra se rendre sur le Playstation Store et le Xbox Store pour télécharger la démo du jeu.

One Piece Odyssey risque d'être un petit OVNI dans la récente tendance des jeux de rôle, puisqu'il ne propose pas vraiment d'exploration libre, mais plutôt des environnements de type couloir guidant le joueur à travers différents niveaux. Il vous sera tout de même possible de vous écarter des sentiers battus de temps en temps, pour trouver différents objets collectables. Le combat en jeu se déroule au tour par tour, et fonctionne sur le classique principe du pierre, feuille, ciseaux, vous forçant à adapter vos actions en fonction des forces et faiblesses de vos ennemis.

Pour ce qui est du scénario, pas de panique, Eiichiro Oda a bien été impliqué dans le processus d'écriture du jeu. Il est vrai qu'une aventure sans le talent du célèbre mangaka aurait eu un goût tout à fait différent, comme l'aurait été un jeu sans les doubleurs officiels des animés. C'est donc pour le plus grand plaisir des fans qu'ils pourront retrouver les voix originales des personnages de One Piece. L'histoire s'inclut également dans le canon des mangas, mais se place plutôt comme une interlude, un enchaînement de séquences dans le passé que nos protagonistes sont forcés de revivre si ils souhaitent retrouver leurs pouvoirs perdus.