One Piece Odyssey a l'ambition de nous plonger pour la première fois dans l'univers de l'archi-populaire série d'animés. Or, il sera possible de découvrir le jeu en avant-première, et de le tester gratuitement.

Bandai Namco s'attaque à un monument de l'univers des mangas japonais avec l'arrivée de One Piece Odyssey, un J-RPG qui nous transporte dans l'univers de Luffy et de ses compagnons loufoques. Dans One Piece Odyssey, vous pourrez revivre sous forme de rêves les évènements qui ont marqué les plus de 101 tomes du célébrissime manga sous la forme de souvenirs multiples, et ainsi complètement changer certaines conclusions tragiques du passé. Un projet extrêmement ambitieux sur le plan narratif et technique, que l'on pourra retrouver dès le 13 janvier prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais ce n'est pas tout, il sera aussi possible de découvrir ce jeu en avance dans une démo gratuite. On vous explique tout.

Quand jouer à la démo gratuite de One Piece Odyssey ?

On vous le disait dans l'introduction, l'échelle de One Piece Odyssey est extrêmement ambitieuse, et le jeu vous proposera de vous replonger dans quatre arcs narratifs qui ont marqué l'histoire de Luffy et de son équipage. Vous aurez l'occasion de retourner au Royaume d'Alabasta, à Water Seven, mais aussi dans Marineford et Dressrosa et y combattrez certains des ennemis les plus emblématiques de la série. Pas convaincus ? Bandai Namco vous propose de tester le jeu sur votre plateforme gratuitement dès le 10 janvier prochain, 3 jours avant sa sortie. Pour ce faire, rendez-vous sur votre plateforme de jeu et téléchargez la démo de One Piece Odyssey.

Cette démo est ouverte à tous les joueurs qui souhaitent tester la température de l'eau avant de se jeter dans un grand bain d'eau salée. Pour les joueurs convaincus par ces 3 jours de jeu en accès anticipé, sachez que votre progression sera entièrement conservée dans le jeu complet, ainsi que tous les objets que vous aurez accumulés lors de votre test. One Piece Odyssey est la première prise d'un grand studio du jeu vidéo avec l'univers de One Piece, et risque d'être un incontournable pour les nombreux fans du manga. Une sortie à suivre absolument.