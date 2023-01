Fire Emblem Engage : date de sortie, précommandes... La licence est de retour !

Fire Emblem Engage sera la dix-septième entrée dans la franchise homonyme. Une sortie qui nous emportera d'ici quelques jours dans une aventure épique et inédite.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 15h37] Le genre du tactical RPG au tour par tour ne serait probablement ce qu'il est aujourd'hui sans l'existence de Fire Emblem. La franchise légendaire de Nintendo a marqué les esprits des joueurs depuis deux bonnes décennies par sa maîtrise parfaire du genre, proposant des jeux complets, complexes et parfois même avant-gardistes. Or, la bonne nouvelle de ce début d'année 2023, c'est que nous aurons l'occasion de nous replonger dans cet univers tout droit sorti des studios d'Intelligent Systems et de Nintendo d'ici quelques jours. Date de sortie, prix, précommandes... On vous donne tous les détails de la sortie de Fire Emblem Engage.

Commençons par le plus important, Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 sur Nintendo Switch. Le jeu a été développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo, et prend le rang de dix-septième volet d'une franchise plus que trentenaire. Bien entendu, le jeu conserve toutes les mécaniques qui ont fait son identité et son succès au cours des 30 dernières années, et s'accroche au genre du tactical-RPG fantastique. Vous y serez plongés au coeur du continent d'Elyos, dans la peau d'un héros ou d'une héroïne pas comme les autres. Un scénario et un gameplay inédits qui satisferont sans aucun doute les fans de la franchise.

Si Fire Emblem est le dix-septième chapitre de l'histoire de sa franchise, il compte tout de même en bousculer les conventions en apportant des éléments inédits à son gameplay. Bien entendu, le jeu conserve sa traditionnelle formule du tour par tour avec déplacement, avec deux couches visuelles lors des combats, la carte tactique vue du dessus et les animations de combat plus réalistes que jamais. Fire Emblem Engage ajoute également le principe des Anneaux Emblèmes vous permettant d'invoquer et de lier certains des plus célèbres héros de la franchise à vos personnages. Il vous faudra pour cela rassembler les douze Anneaux au cours de votre périple. Ces anneaux vous offrent plus d'options en combat et vous permettent surtout de retrouver Marth, Ike, Celica, Roy et beaucoup d'autres personnages favoris des fans.

Fire Emblem Engage sera disponible le 20 janvier prochain, et il vous est toujours possible de précommander le jeu pour profiter de divers avantages. Nintendo a déjà mis en vente cette nouvelle sortie en proposant aux joueurs qui souhaitent effectuer une précommande de récupérer en plus de leur jeu un poster ou un pin's. Le poster A2 est disponible gratuitement en plus de votre précommande sur le site de la Fnac.

