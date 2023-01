Jeux Vidéo 2023 : le calendrier des sorties de l'année

Une nouvelle année se lève sur la planète jeux vidéo, une année qui s'annonce chargée en sorties de taille. Remake de licences cultes, suites de titres révérés et nouveautés attendues, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de 2023.

Entre la pandémie qui a impacté la diffusion des consoles et des jeux de nouvelle génération et la réprimande généralisée de grands studios pointés du doigt pour leurs conditions de travail archaïques et inacceptables, l'univers vidéoludique s'est vu profondément changé ces trois dernières années. Bien que l'industrie se retrouve plus lucrative et probablement plus saine pour ses employés que jamais, ces divers bouleversement ont indirectement causé de nombreux reports de date de sorties, voire des sorties totalement ratées qui ont écaillé la confiance d'un public fatigué d'être pris trop souvent pour des ovidés ou des porte-monnaie sur pattes. Car le joueur est aujourd'hui exigeant, ouvertement critique d'une industrie globalement plus concernée par la finance que par l'esprit créatif, et parfaitement déterminé à lui montrer ses erreurs si grossières soient-elles. Si 2022 n'a pas été une très bonne année pour le jeu vidéo à quelques exception près, 2023 s'annonce bien moins sinistre et même bercée d'une énergie nostalgique positive. Les prochains mois profitent du retour de franchises à succès nous proposant d'inattendus deuxièmes volets et des remakes nouvelle génération, mais aussi de l'arrivée de sorties inattendues et originales. Notre rédaction vous a préparé un petit calendrier des sorties à ne pas manquer au premier trimestre 2023, qu'il s'agisse de projets coup de cœur, incontournables ou inédits.

Dragon Ball Z Kakarot – 13 janvier 2023 – PS5 Xbox Series

– 13 janvier 2023 – PS5 Xbox Series One Piece Odyssey – 13 janvier 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 13 janvier 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Fire Emblem Engage – 20 janvier 2023 – Switch

– 20 janvier 2023 – Switch Monster Hunter Rise – 20 janvier 2023 – PS4 PS5 Xbox One Xbox Series Game Pass

– 20 janvier 2023 – PS4 PS5 Xbox One Xbox Series Game Pass Forspoken – 24 janvier 2023 – PC PS5

– 24 janvier 2023 – PC PS5 Dead Space Remake – 27 janvier 2023 – PC PS5 Xbox Series

– 27 janvier 2023 – PC PS5 Xbox Series Bob l'éponge : The Cosmic Shake – 31 janvier 2023 – PC PS4 One Switch

Hogwarts Legacy – 10 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

– 10 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch Atomic Heart – 21 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 21 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Blood Bowl 3 – 23 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch

– 23 février 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Switch Company of Heroes 3 – 23 février 2023 – PC

– 23 février 2023 – PC Sons of the Forest – 23 février 2023 – PC

– 23 février 2023 – PC Octopath Traveler II – 24 février 2023 – PC PS4 PS5 Switch

The Day Before - 1er mars 2023 - PC

- 1er mars 2023 - PC Resident Evil 4 Remake – 3 mars 2023 – PS5

– 3 mars 2023 – PS5 The Last of Us Remake – 3 mars 2023 – PC

– 3 mars 2023 – PC Wo Long : Fallen Dynasty – 3 mars 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 3 mars 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Skull and Bones – 9 mars 2023 – PC PS5 Xbox Series

– 9 mars 2023 – PC PS5 Xbox Series Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon – 17 mars 2023 – Switch

– 17 mars 2023 – Switch Star Wars Jedi Survivor – 17 mars 2023 – PC PS5 Xbox Series

Meet Your Maker – 4 avril 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

– 4 avril 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series Horizon Forbidden West Burning Shores DLC – 19 avril 2023 – PS5

– 19 avril 2023 – PS5 Dead Island 2 – 28 avril 2023 – PC PS4 PS5 One Xbox Series

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – 12 mai 2023 – Switch

– 12 mai 2023 – Switch Suicide Squad : Kill the Justice League – 26 mai 2023 – PC PS5 Xbox Series