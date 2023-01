Sony confirme la fin de la pénurie de PS5 au CES 2023

Jim Ryan s'est exprimé sur la disponibilité de la Playstation 5 au CES 2023, et a annoncé une bonne nouvelle ; la console ne sera plus en rupture de stock cette année.

Après deux premières années d'existence difficiles, il semblerait que le temps de l'ascétisme soit terminé pour la Playstation 5. Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, la branche jeux vidéo du géant nippon, s'est exprimé sur la disponibilité de la console de jeux le 4 janvier dernier au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Il y a notamment déclaré la fin de la pénurie de la console, un évènement de taille pour les consommateurs français et européens qui devaient se contenter de réservations ou de stocks très limités depuis la sortie de la Playstation 5 en novembre 2020. On a pu l'entendre dire :

"Ceux qui souhaitent obtenir une PS5 devraient avoir moins de difficultés à en trouver chez les revendeurs du monde entier à partir d'aujourd'hui"

Bien que cette affirmation ne soit pas gage de l'immédiate disponibilité d'une Playstation 5 dans toutes les surfaces de vente de votre région, elle fait gage d'un optimisme inédit pour un marché à l'agonie depuis le début de la pandémie de coronavirus. En effet, les effets de la crise sanitaire, et notamment la fermeture ou le ralentissement de chaînes de production de semi-conducteurs en Asie du Sud-Est, ont entraîné un grave ralentissement de la production de différents produits nécessitant des puces électroniques. Des voitures aux cartes graphiques en passant par les consoles de jeu, c'est tout un pan de l'industrie high-tech qui a souffert ces dernières années, et particulièrement le marché des consoles de salon.

En effet, il ne faut pas oublier qu'à une offre limitée, il fallait ajouter depuis 2020 une demande extrêmement forte, les consoles de nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X) présentant des caractéristiques techniques impressionnantes pour leur gamme de prix. Ajoutez à cela la popularité indéniable de la Playstation auprès des français et vous aviez pendant deux années des situations lunaires, où il fallait se jeter à la moindre notification email ou Twitter sur les quelques exemplaires mis en ligne et disparus en une poignée de minutes seulement, ou bien ouvrir son portefeuille pour acheter une PS5 au double de son prix à la revente. L'annonce de Jim Ryan est donc un signe positif pour les acheteurs et pour l'industrie du gaming, qui va pouvoir passer la vitesse supérieure sur le développement de titres exclusifs à la nouvelle génération de console.