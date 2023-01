Sons of the Forest : la suite du survival horror en infos

L'un des succès les plus inattendus de ces dernières années dans le genre survival horror se voit enfin offrir une suite ! Sons of the Forest est prévu pour février prochain, le temps pour nous de tout vous résumer à son sujet.

The Forest a marqué ces dernières années comme étant devenu l'un des titres les plus incontournables du genre survival-horror. Cette création du studio Endnight Games avait pris tout le monde de court lors de sa sortie en 2018, proposant des graphismes de haut niveau et un gameplay foncièrement abouti. D'un simple crash d'avion sur une île apparemment déserte, ce jeu indépendant vous transportait dans une intrigue intriquée et profondément dérangeante, parvenant parfaitement à vous immerger dans une expérience à la fois terrifiante, et extrêmement fun. Quoi de plus normal pour un succès aussi complet de s'offrir une suite, une suite que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sons of the Forest, et qui compte poursuivre et approfondir l'expérience proposée par son aîné. Date de sortie, gameplay et précommandes, voici toutes les infos sur Sons of the Forest.

Reprenant sans hésitation l'ambition graphique de son aîné, Sons of the Forest fait preuve d'une technique extrêmement impressionnante. De la myriade de nouvelles animations poussant le crafting et le combat au maximum de du réalisme, aux environnements forestiers ou troglodytes plus vrais que nature, l'ambition du nouveau titre d'Endnight Games est palpable. Le jeu vous plonge une nouvelle fois sur une île déserte, cette fois-ci en quête d'un milliardaire disparu. Bien entendu, votre séjour sera très loin d'être paradisiaque puisqu'il vous faudra trouver les moyens de survivre contre les éléments, mais aussi contre une myriade d'autochtones cannibales cachant des secrets bien plus tordus. Le jeu vous propose une aventure type bac à sable tout en conservant un scénario vous tirant d'un bout à l'autre de l'île, à la manière de son prédécesseur.

L'ambition de ce projet du modeste studio Endnight Games a peut être entraîné quelques difficultés de production, le jeu ayant été repoussé plusieurs fois pour finalement être prévu pour février 2023. C'est le 23 février prochain que vous pourrez replonger dans les profondeurs boisées d'un endroit pas franchement très accueillant avec cette sortie exclusivement réservée à Steam et aux joueurs PC. Une nouveauté qui risque de faire beaucoup de bien aux amateurs de jeux de survie, puisqu'elle semble pousser au maximum tous les aspects d'un gameplay déjà bien connu des joueurs.