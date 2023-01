Octopath Traveler 2 : date de sortie, gameplay... La suite tant attendue en détails

L'une des exclusivités Nintendo Switch les plus populaires de ces quatre dernières années fait son grand retour avec la sortie d'Octopath Traveler 2. Une nouveauté que l'on vous présente en détail.

[Mis à jour le 06 janvier 2023 à 18h31] Avec son style graphique unique, son gameplay reprenant tous les éléments des meilleurs jeux de rôle de la fin des années 90, et son intrigue incroyablement engageante, Octopath Traveler s'est imposé comme un incontournable de la Nintendo Switch, totalisant pas moins d'un million d'exemplaires vendus en un mois. Un succès porté notamment par la nostalgie de joueurs désireux de retrouver les sensations de l'âge d'or des RPG japonais, et par une rigueur de design et d'écriture à faire trembler les plus grands succès de ces dix dernières années. La bonne nouvelle, c'est que Square Enix a décidé d'offrir une suite à ce petit monstre sacré, une suite qui sortira d'ici quelques semaines sous le nom d'Octopath Traveler 2.

En regardant ces premières images, vous aurez compris qu'Octopath Traveler 2 ne compte pas s'éloigner de la formule qui a fait le succès de son prédécesseur. En nous présentant une nouvelle fois un monde fantastique vaste et terriblement familier, toujours avec un design 16 bits unique, le jeu nous propose de repartir dans une aventure inédite rassemblant encore une fois huit arcs narratifs différents. Ces huit personnages que vous pourrez choisir de rencontrer tour à tour dans l'ordre que vous désirez, représentent les archétypes bien connus des traditionnels jeux de rôle médiévaux-fantastiques, depuis longtemps devenus des incontournables de la pop culture. De quoi satisfaire tous les amateurs du genre RPG au tour par tour et plus encore, et un succès quasi assuré pour Acquire, Square Enix et Nintendo.

Attendu depuis maintenant quatre ans par une communauté de joueurs aussi vaste que passionnée, Octopath Traveler 2 sortira en France et dans le monde le 24 février prochain. Une sortie évènement pour tout un pan vénérable du gaming, et un atout de plus dans la manche d'une Nintendo Switch qui sait toujours résister aux nouvelles générations de consoles de jeu. Il faudra d'ailleurs surveiller de près cette nouveauté qui risque d'être une véritable petite bombe, et qui offrira un peu de magie aux joueurs Nintendo Switch, privé de Hogwarts Legacy jusqu'en juillet 2023.

Octopath Traveler II (SWITCH) EDITION EXCLUSIVE STEELBOOK Neuf à partir de 59,99 € Amazon 59,99 € Voir

Si vous souhaitez sauter le pas et précommander Octopath Traveler 2, sachez qu'il vous sera possible d'obtenir en plus de votre jeu un Steelbook inédit comprenant des informations et illustrations artistiques de cette nouvelle aventure. Le jeu est disponible à 59,99 €, un prix relativement élevé pour une sortie Nintendo Switch, même quand on reconnaît la qualité de la série Octopath Traveler. Une augmentation de tarif qui suit celle des jeux autres plateformes depuis quelques mois.