Où acheter une PS5 en 2023 ? Les stocks disponibles

Alors que Jim Ryan a annoncé la fin des pénuries de PS5, la console est toujours assez difficile à trouver en France. Mais il est toujours possible de se la procurer sur les sites suivants.

Deux ans de difficultés touchent à leur fin cette année après l'annonce officielle de la fin de la pénurie de Playstation 5 par Jim Ryan. Le PDG de Sony interactive Entertainment, la branche jeux vidéo de la célèbre firme nipponne, s'est exprimé sur le sujet au CES 2023, affirmant que des consoles devraient être disponibles en vente pour tous les joueurs d'ici peu. En attendant que cette affirmation se vérifie en France, il est tout de même possible de l'acheter sans trop de difficultés sur d'autres sites européens. La console est en effet disponible depuis plusieurs semaines sur Amazon UK et Amazon DE, et ce sans interruption. On vous explique tout juste ci-dessous.

Depuis quelques semaines, il est un acteur majeur du marché des consoles de salon qui parvient à vendre des PS5 à prix normal de manière continue. Il s'agit bien évidemment d'Amazon qui propose des packs de la console avec l'excellent God of War : Ragnarök sur ses sites allemand et anglais. Il semblerait que la console de Sony soit bien plus disponible outre-Manche et outre-Rhin qu'en France, une aubaine quand on considère que son prix de vente après conversion et application des frais de livraison reviendrait à 638€ maximum. Pour rappel, les packs PS5 God of War : Ragnarök sont vendus 619,99€ en France en temps normal.