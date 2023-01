Où trouver la PS5 en ce moment ? Les sites ou elle est en stock

La pénurie de Playstation 5 touche à sa fin, mais les acheteurs peinent toujours à trouver la console en stock de manière traditionnelle. Voici tous les stocks de PS5 disponibles sur le net.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 10h07] Depuis sa sortie mouvementée en novembre 2020, la Playstation 5 n'a pas connu une existence facile. Malgré des chiffres de vente record, elle reste absente de la plupart des sites de revente de manière permanente, excepté lors de réassorts extrêmement ponctuels et recherchés par le public. En ce moment, la console du constructeur japonais Sony fait un petit retour en force, disponible de manière permanente chez Amazon UK et Amazon Allemagne, et sous forme de packs chez CDiscount. Voici toutes les ventes de PS5 du jour, et tous les stocks disponibles à l'achat sur le web.

Pack Console Sony PS5 Standard God of War Ragnarök Neuf à partir de 619,75 € Occasion à partir de 700,00 € Fnac 838,19 € 619,75 € Voir

Amazon 770,00 € Voir

Rakuten 841,98 € Voir

Darty 999,99 € Voir Rakuten 841,98 € 700,00 € Voir

Depuis quelques semaines, il est un acteur majeur du marché des consoles de salon qui parvient à vendre des PS5 à prix normal de manière continue. Il s'agit bien évidemment d'Amazon qui propose des packs de la console avec l'excellent God of War : Ragnarök sur ses sites allemand et anglais. Il semblerait que la console de Sony soit bien plus disponible outre-Manche et outre-Rhin qu'en France, une aubaine quand on considère que son prix de vente après conversion et application des frais de livraison reviendrait à 638€ maximum. Pour rappel, les packs PS5 God of War : Ragnarök sont vendus 619,99€ en France en temps normal.

Tous les packs de PS5 disponibles chez CDiscount

Si CDiscount n'a pas l'envergure internationale d'Amazon, le site français reste le leader de ventes de la Playstation 5 dans l'hexagone, proposant très régulièrement des packs de la console. Une nouvelle fois en ce milieu de mois de janvier, le vendeur propose des lots comprenant des jeux, des accessoires et bien entendu, la console en version Digitale ou Standard. Mais attention, les ventes de PS5 chez CDiscount sont limitées dans le temps, en raison de la grande popularité de la console et de la multiplicité des lots proposés. La liste ci-dessus est donc susceptible de changer d'un jour à l'autre.