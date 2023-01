A quelle heure découvrir la saison 13 de League of Legends ?

Le MOBA le plus célèbre et le plus populaire de tous les temps entre dans la treizième saison de son histoire. Un évènement annuel sur lequel on vous dit tout.

[Mis à jour le 11 janvier 2022 à 17h03] La saison 13 de League of Legends s'approche à grands pas, et est même déjà à votre porte. Après une année de compétition féroce, les 125 millions joueurs du MOBA se retrouvent pour remettre tout à plat, et repartir grimper les échelons de la solo queue. Outre les nombreux changements mis en vigueur au cours de la présaison, qu'il s'agisse de jungle, de partage d'xp ou tout simplement de nouveaux objets mythiques et légendaires (bon retour au RoA), il s'agit une nouvelle fois pour Riot Games de susciter suffisamment d'engouement pour poursuivre une success story qui dure depuis 2009. Et pour une grande quantité de compétiteurs acharnés, le combat commence dès le 11 janvier prochain.

SI vous souhaitez débuter votre ascension acharnée des différentes ligues classées et divisions de League of Legends, Riot Games vous donne rendez-vous le 11 janvier 2023 à 06h00 du matin heure française pour les parties classées. Il faudra donc mettre un réveil pour se jeter les premiers dans la faille, en compagnie du patch 13.1 qui apportera de nombreux équilibrages demandés par les joueurs depuis un moment. On se concentre sur le contenu du patch juste ci-dessous. Mais un petit indice avant de se jeter dans les statistiques, les joueurs de Yuumi, Aatrox et Fiora risquent d'être déçus.

Pour commencer, nous vous invitons à consulter le site officiel de Riot Games quant au contenu exact du patch de début de saison 13.1. Selon leur calendrier, ces changements seront officialisés dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 janvier. Mais on sait déjà quel champion recevront le traitement de choc du "nerf" ou du "up". Parmi ceux qui devraient perdre en puissance pour le début de saison, on devrait notamment voir un duo qui a terrorisé les World 2022 : Aatrox et Yuumi verront leur potentiel clairement réduit, ainsi que Fiora, Dr. Mundo, Rammus, K'Santé et Zeri. Mordekaiser aura aussi plus de difficulté à être sélectionné en jungle.

Pour ce qui est des personnages qui recevront des amélioration significatives, autrement appelés les oubliés de la saison 12, un toplaner parmi les plus populaires voit son kit reforgé en profondeur : Jax. Outre le fait que la puissance et les dégâts de sa parade soient maintenant indexés sur ses points de vie maximum, en faisant un bruiser plus efficace, c'est bien sa capacité ultime qui est totalement changée, se voyant ajouter des dégâts et des résistances supplémentaires en fonction du nombre d'ennemis touchés. Son fameux passif s'appliquera toutes les deux attaques au lieu de toutes les trois attaques pendant la durée de son ultime.

Shaco AD prendra aussi un énorme buff en début de saison, tout comme Lissandra, Jayce et Sion. Pour les objets, l'Arc axiomatique, la Concentration lointaine, le Bâton séculaire, et l'Approche de l'hiver verront leurs statistiques augmentées ou leur coût réduit. Pour les items tanks qui font un ravage depuis le début de la présaison, Jak'Sho et Coeuracier devraient logiquement subir différents nerfs, tout comme l'Etreinte de Séraphin.