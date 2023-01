Minecraft, Redfall, Forza... Xbox et Bethesda préparent leur Developer Direct

Xbox et Bethesda organisent pour la première fois le Developer Direct, une émission dédié au futur de leurs différentes franchises, que l'on pourra visionner fin janvier.

[Mis à jour le 11 janvier 2023 à 16h30] Deux monuments du jeu vidéo nous donnent rendez-vous fin janvier pour une conférence totalement inédite. Xbox et Bethesda organisent leur premier "Developer Direct", une émission qui fournira aux fans une vision exhaustive du futur de différentes licences clef des deux studios titanesques. On pourra y retrouver différents grands noms du jeu vidéo qui nous donneront des nouvelles de projets très attendus par les fans, comme les fameux Redfall et Forza Motorsports, disparus de la surface de l'actualité depuis plus d'un an, ou encore The Elder Scrolls Online et Minecraft Legends.

Le Xbox et Bethesda Developer Direct est prévu pour le 25 janvier prochain à 21h, heure française. Il sera diffusé en direct sur les chaînes de ces deux mastodontes de l'industrie et mettra en scène les différents développeurs de certains titres extrêmement populaires et attendus, comme Minecraft Legends, The Elder Scrolls Online de Zenimax, Redfall d'Arkane Austin, et Forza Motorsports de Turn 10 Studios.

Vous l'aurez compris en lisant les quelques lignes ci-dessus, le Developer Direct de Bethesda et Xbox a déjà quelques stars annoncées. On retiendra notamment deux fantômes de 2022, dont on a plus entendu parler depuis presque un an, sous la forme de Redfall et Forza Motorsports, l'un développé par Arkane Austin, branche américaine du respecté studio français Arkane Studios (Deathloop, Dishonored, Prey...) et l'autre par Turn 10 Studios qui nous présentera les premières images de gameplay de son jeu de course. Minecraft sera aussi au menu avec des nouvelles du multijoueur PvP du futur Minecraft Legends, tandis que le MMORPG The Elder Scrolls Online nous parlera un peu de ses futures extensions et de l'avenir de Tamriel.

Pour ne pas attiser inutilement l'excitation des fans, Xbox et Bethesda ont d'ores et déjà mentionné que Starfield ne serait pas présent lors du Developer Direct prévu pour le 25 janvier prochain. Le jeu bénéficiera d'ici quelques semaines de sa propre émission, un show à la hauteur de l'ambition de ce titre extrêmement attendu. Bethesda serait d'ailleurs déjà en train de préparer cette évènement que l'on attend grandiose.