Une vente de PS5 est en cours sur ces sites aujourd'hui, les stocks disponibles

La Playstation 5 est enfin de retour en stock après plusieurs années de pénurie. Voici les sites sur lesquels la console est actuellement disponible.

[Mis à jour le 19 janvier 2023 à 10h02] Pour trouver une Playstation 5 depuis sa sortie en 2020, le combat était rude. Entre une demande extrêmement forte de la part des joueurs français, et des stocks très limités en raison des effets de la pandémie de coronavirus sur la production de consoles de salon, il était presque impossible de se procurer la console next-gen de Sony sans difficulté. Aujourd'hui, la pénurie de PS5 est annoncée comme terminée, et les stocks de la console se multiplient. Une aubaine pour des milliers de joueurs impatients de découvrir le riche catalogue de la plus récente console de Sony. Voici les sites d'e-commerce sur lesquels trouver une console en ce moment.

Pack Console Sony PS5 Standard God of War Ragnarök Neuf à partir de 619,75 € Occasion à partir de 699,00 € Fnac 825,00 € 619,75 € Voir

Amazon 770,00 € Voir

Rakuten 841,98 € Voir

Darty 999,99 € Voir Rakuten 841,98 € 699,00 € Voir

Amazon reste le leader du marché quand on jette un oeil aux ventes récentes de PS5. Le géant américain vend la console de manière permanente sur ses sites anglais et allemand, permettant également aux acheteurs français de profiter de packs PS5 pour un prix similaire au prix de vente en France. Récemment, les ventes de PS5 sur le site français d'Amazon ont connu un franc succès, témoin de la popularité toujours aussi élevée de la console, mais handicapant certains acheteurs en raison de stocks limités. Vous trouverez toutes les ventes de consoles chez Amazon juste ci-dessus.

Tous les packs de PS5 disponibles chez CDiscount

Une nouvelle fois, CDiscount est le seul vendeur français sur le web où trouver une PS5 en ce moment. L'entreprise propose des packs de console aux prix variables, allant de la simple combinaison PS5 + jeu + manette à des lots bien plus complets. Comptez entre 600 et 850 € pour ces offres ouvertes à tous les acheteurs. Pour rappel, le prix de vente de la PS5 est aujourd'hui de 550 € pour la version Standard et de 450 € pour la version Digitale. Un pack console + jeu + manette est normalement vendu par Sony à 619,99 €.