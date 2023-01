Compétences, porteurs... Notre guide de l'Emblème de Roy dans Fire Emblem Engage

Avec son système d'Emblème, Fire Emblem Engage apporte plus de profondeur à un gameplay tactique déjà complet. Voici notre guide de l'Emblème de Roy.

Grande nouveauté de la Nintendo Switch en ce début d'année 2023, Fire Emblem Engage permet aux joueurs de renouer avec une licence qui a longtemps été le pilier du genre tactical RPG. Une sortie saluée dans la presse pour sa qualité et pour la profondeur de son gameplay, notamment grâce aux anneaux d'emblèmes qui offrent une couche supplémentaire à un style de jeu qui satisfera les fans les plus férus du genre. En plus de nous apporter l'occasion de retrouver les différents héros qui ont animés les épisodes précédents de la franchise, ces Emblèmes apportent des bonus bien particuliers qui peuvent bouleverser votre aventure sur le continent d'Elyos. Dans ce guide, on se concentre sur l'Emblème de Roy, notre héros de Fire Emblem: Fūin no Tsurug, aussi appelé l'Emblème du Lien.

Quelles sont les compétences de l'Emblème de Roy ?

L'Emblème de Roy est un Emblème qui se concentre sur le combat d'avant-garde. Il est idéal pour les combattants de première ligne et reste très équilibré sur ses statistiques d'attaque et de défense. Il offre une grande survivabilité à son porteur en l'empêchant de tomber sous un coup fatal, et il permet de contrer les opposants même si ils possède une arme ayant l'avantage sur celle du porteur. Voici toutes les compétences de l'Emblème de Roy dans Fire Emblem Engage :

Compétence Sync : Endure : le porteur survivra au combat à 1 HP à condition qu'il ait au moins 30% de ses points de vie au début du combat.

Endure : le porteur survivra au combat à 1 HP à condition qu'il ait au moins 30% de ses points de vie au début du combat. Arme Engage : Lancereaver : cette épée permet au porteur d'inverser le système de triangle d'armes, lui permettant de casser les ennemis porteurs de lance.

Lancereaver : cette épée permet au porteur d'inverser le système de triangle d'armes, lui permettant de casser les ennemis porteurs de lance. Compétence Engage : Transcendance : offre temporairement au porteur de nombreuses statistiques offensives et défensives, augmentant grandement leur puissance.

Transcendance : offre temporairement au porteur de nombreuses statistiques offensives et défensives, augmentant grandement leur puissance. Attaque Engage : La Danse de la Flamme Pourpre du Lion : attaque trois cases horizontales en face du porteur, tout en générant des flammes qui réduisent le mouvement des ennemis sur ces cases. Utilisée par un porteur de classe Dragon, cette attaque touchera un second rang de trois cases.

Quels sont les meilleurs porteurs de l'Emblème de Roy ?

L'Emblème de Roy est un emblème clairement orienté DPS. Il vous permettra d'offrir à son porteur une immense puissance tout en lui offrant une grande survivabilité. Bien évidemment, les porteurs de type Dragon sont un premier choix pour cet anneaux, vous permettant de déblayer les champs de bataille à l'aide d'attaques en zone extrêmement efficaces. Tous les porteurs en mêlée sont adaptés à l'Emblème de Roy, particulièrement ceux qui souhaitent fortement rentrer dans la mêlée tout schuss. Cet emblème vous permettra aussi de quasiment garantir la survie de votre personnage, alors si vous avez une personnalité préférée dans votre groupe d'alliés, n'hésitez pas à lui offrir cette chance !