Où trouver la PS5 en stock cette semaine ? Les sites ou elle est disponible

Vous souhaitez enfin passer à la next-gen pour vos soirées gaming ? On vous trouve la PS5 au meilleur prix sur les sites de revente, juste ci-dessous.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 09h54] Avec son disque dur DDS, ses performances haut de gamme et son catalogue d'exclusivité très chargé, la PS5 domine le marché des consoles de salon depuis sa sortie en novembre 2020. Outre la pénurie qui a longtemps frappé sa distribution en France, elle reste le premier choix de beaucoup de français quand il s'agit de jeux vidéo. En ce moment, la PS5 fait son grand retour en stock, apparaissant de plus en plus régulièrement sur les sites de revente français et européen. Si vous souhaitez vous procurer la console, sachez qu'elle est disponible sur plusieurs sites que nous vous listons juste ci-dessous.

Pack Console Sony PS5 Standard God of War Ragnarök Neuf à partir de 619,75 € Occasion à partir de 699,00 € Fnac 799,90 € 619,75 € Voir

Amazon 745,00 € Voir

Rakuten 799,90 € Voir

Darty 999,99 € Voir Rakuten 799,90 € 699,00 € Voir

Amazon reste le leader du marché quand on jette un oeil aux ventes récentes de PS5. Le géant américain vend la console de manière permanente sur ses sites anglais et allemand, permettant également aux acheteurs français de profiter de packs PS5 pour un prix similaire au prix de vente en France. Récemment, les ventes de PS5 sur le site français d'Amazon ont connu un franc succès, témoin de la popularité toujours aussi élevée de la console, mais handicapant certains acheteurs en raison de stocks limités. Vous trouverez toutes les ventes de consoles chez Amazon juste ci-dessus.

Aujourd'hui, retrouvez trois packs en vente chez la Fnac, une rareté pour la célèbre enseigne de vente française. Vous y retrouverez des packs God of War : Ragnarök, l'excellente suite du God of War de 2018. Trois ventes qui risquent d'être demandées par les acheteurs français, mais qui sont aussi synonyme d'exemplaires vendus en boutique. Rappelez -vous que les stocks de la console sont aujourd'hui bien plus conséquents qu'avant, et qu'il vous sera souvent possible de demander un exemplaire en boutique bien qu'ils ne soient pas affichés en rayon.

Les stocks de PS5 chez Fnac

Tous les packs de PS5 disponibles chez CDiscount

Une nouvelle fois, CDiscount est le seul vendeur français sur le web où trouver une PS5 en ce moment. L'entreprise propose des packs de console aux prix variables, allant de la simple combinaison PS5 + jeu + manette à des lots bien plus complets. Comptez entre 600 et 850 € pour ces offres ouvertes à tous les acheteurs. Pour rappel, le prix de vente de la PS5 est aujourd'hui de 550 € pour la version Standard et de 450 € pour la version Digitale. Un pack console + jeu + manette est normalement vendu par Sony à 619,99 €.

Champion des ventes de particuliers à particuliers, Rakuten a longtemps été un site de choix pour les ventes de PS5 de seconde main. Un bon moyen de se procurer la console moyennant une tarification bien plus élevée aux pires moments de la pénurie ces dernières années. En ce moment, vous pourrez trouver des offres tout à fait pertinentes pour la console de Sony sur la plateforme de revente, qu'il s'agisse de produits neufs ou d'occasion. Voici les meilleures offres concernant la PS5 chez Rakuten.