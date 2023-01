Forspoken : Square Enix présente un jeu oubliable, les tests de la presse

Forspoken est disponible et ses scores sont loin d'être positifs. Cette nouvelle sortie qui brille parfois par son gameplay souffre d'un scénario et de personnages vus et vides.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 10h28] Alors que le monde du jeu vidéo croule sous les franchises et les remakes de franchises, un peu d'originalité n'aurais fait de mal à personne. C'est pourquoi la sortie de Forspoken, un titre original développé par Square Enix et Luminous Productions, semblait une aubaine pour des joueurs fatigué de revivre les mêmes expériences en boucle. Malheureusement, il semblerait que la presse et le public avaient raison de s'inquiéter sur la pertinence et la qualité de cet énième isekai (sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage transporté/téléporté, piégé, ou réincarné/ressuscité dans un univers parallèle), au vu des premiers scores de tests parus dans la presse spécialisée ces derniers jours. On fait le point sur cette nouvelle sortie.

Les tests de la presse

Malgré une technique impresionnante, Forspoken échoue dans la narration © Square Enix

Avec un score total de 68/100 sur Metacritic sur plus de 65 critiques, Forspoken confirme son statut de jeu passable. Le titre n'a pas convaincu la presse spécialisée qui déplore vivement son manque d'imagination. En dépit d'un combat original, de mécaniques de parkour uniques, et de séquences parfois visuellement impressionnantes, le jeu ne parvient pas à se faire remarquer. Entre son scénario vu et revu, ses personnages cliché et ses dialogues souvent décrits comme insoutenables, c'est bien le story-telling de Forspoken qui plombe un gameplay parfois très bon. C'est du moins l'avis de Destructoid et de The Gamer qui lui attribuent tous deux 7/10. Pour la seconde rédaction, le jeu se définit comme "un jeu maladroit avec des dialogues et des personnages gênants, même si son gameplay brille par moments". Destructoid lui attribue ces mots : "Un jeu solide qui peut définitivement avoir une audience. Il possède des défauts massifs, mais l'expérience reste fun." Pour IGN, la sentence est plus rude, avec 6/10 : "Les combats et le parkour détonants de Forspoken peuvent être fun, mais ils ne suffissent pas pour rattraper une histoire cliché et un monde-ouvert pâle."

Des combats travaillés rattrapent un open-world et une intrigue sans intérêt © Square Enix

Gameplay

Forspoken est une expérience entièrement nouvelle, un monde issu de l'imagination des équipes de Luminous Productions. Le joueur y incarne Frey, une jeune new-yorkaise transportée dans le monde fantastique d'Athia, un monde qu'elle ne connait pas et où elle se retrouve dotée de pouvoirs magiques puissants. Seulement, le monde d'Athia est en proie à une crise sans précédent. Gouverné par les Tantas, des despotes sans pitié, ce monde fait face à de nombreuses menaces, et Frey représente son seul espoir de salvation de la population. Un scénario très classique pour un jeu à la patte graphique unique. Le gameplay de Forspoken est centré autour de deux points : la fluidité et la rapidité du déplacement, et la diversité des pouvoirs magiques. On retrouve aussi des éléments de RPG comme un arbre de compétences et quelques images laissent présager des fonctionnalités de crafting. Le jeu possède de graphismes next-gen en étant basé sur le Luminous Engine, qui permet entre autres, des effets de particules impressionnants lors des combats magiques.