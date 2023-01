A quelle heure sort le remake de Dead Space ?

L'une des plus grandes franchises de l'histoire du jeu vidéo fait son grand retour ce vendredi avec la sortie du remake de Dead Space. On fait le point sur l'arrivée de cette nouveauté.

Un petit tour dans le passé et dans l'espace ça vous dit ? Dead Space Remake arrive ce vendredi 27 janvier, pour une sortie évènement directement sur PC, PS5 et Xbox Series. Electronic Arts officialise donc le retour de la franchise qui a tant marqué la fin des années 2000 par son horreur claustrophobique sans concession. Pour de nombreux joueurs, replonger dans les couloirs sombres de l'USG d'Ishimura risque de réveiller de nombreux souvenirs, surtout lorsque qu'on considère le fait que ce remake implique une toute nouvelle charte sonore et graphique, en plus, selon certaines sources, d'éventuelles surprises scénaristiques. Si vous souhaitez être parmi les premiers à retrouver Isaac Clarke, voici le calendrier exact de cette sortie d'importance.

Electronic Arts et le studio Motive ont communiqués la date et l'heure de sortie exacte du remake de Dead Space en France, et il s'agit du 27 janvier 2023 à 17h00 précise. Le prétéléchargement du jeu est possible et démarre officiellement le 25 janvier à 17h00 (heure française) sur PC via Steam, EA App, Origin et Epic Games, mais aussi sur Playstation 5. Sur Xbox Series, le jeu sera téléchargeable à 17h00 à partir du 20 janvier.

L'heure de sortie de Dead Space © EA

Dead Space est un remake du jeu homonyme paru en 2008. Entièrement recréé par Motive Studio, il compte replonger les joueurs dans les horreurs des aventures d'Isaac Clarke au XXVIe siècle, uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series.