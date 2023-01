Où trouver le pack Amiibo Zelda des Prodiges

Très recherchés depuis leur sortie, les Amiibos du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sont rarement en stock sur le web. On vous aide à les trouver au meilleur prix disponible.

Les Amiibos sont très souvent recherchés en raison de leur excellent rapport qualité/prix et de leurs fonctionnalités. Une fois utilisés avec un jeu Nintendo spécifique, certains Amiibo peuvent vous débloquer de nouvelles fonctionnalités ou bonus. En achetant un Amiibo, vous disposez ainsi d'un petit DLC en plus d'une figurine de belle qualité. Il arrive cependant régulièrement que les Amiibo soient en rupture de stocks par manque d'exemplaires produits par Nintendo.

Les Amiibos de Zelda : Breath of the Wild, n'échappent pas à ce phénomène. En attendant le futur Breath of the Wild 2, ces figurines à l'image des Prodiges du premier jeu sont toujours très recherchés et difficiles à trouver en stock. Il arrive cependant parfois que quelques unités soient mises à disposition des fans sur certains sites comme Amazon, CDiscount ou la Fnac.

Pack Figurines Amiibo The Legend of Zelda Breath of the Wild Urbosa + Revali + Mipha + Daruk Neuf à partir de 65,99 € Occasion à partir de 80,00 € Cdiscount 65,99 € Voir

Amazon 99,00 € 71,44 € Voir

Darty 141,94 € Voir

Rakuten 171,75 € Voir

Fnac 199,99 € Voir Rakuten 171,75 € 80,00 € Voir

Fnac 199,99 € 182,19 € Voir

Où trouver les Amiibos des Prodiges de Zelda : Breath of the Wild ?

Les Amiibos du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild représentent les différents Prodiges du jeu. Ces personnages que Link peut rencontrer durant son aventure pour en savoir davantage sur les événements du passé et sur l'antagoniste du jeu : Ganon. Le pack spécial des Amiibos du jeu dispose ainsi de quatre figurines :

Urbosa

Revali

Mipha

Daruk

Chaque figurine représente ainsi un Prodige du jeu original et ravira des souvenirs aux fans du jeu. Ce pack étant assez rare à trouver, nous vous conseillons de rester à l'affût des remises en stocks des différents marchands. Notez que les prix indiqués peuvent également varier très rapidement.