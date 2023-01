Fatshark s'exprime enfin sur l'état de Warhammer 40 000 : Darktide et son avenir

Le monde du jeu vidéo a fait récemment l'expérience d'une nouvelle sortie catastrophique ; Warhammer 40 000 : Darktide. Une sortie ratée pour laquelle son éditeur, Fatshark, prend ses responsabilités.

En apportant pour la première fois le potentiel de l'univers dystopique de Warhammer 40 000 dans un jeu quasiment triple A, Warhammer 40 000 : Darktide avait réussi a susciter énormément d'intérêt de la part d'une communauté de fans dédiés. Entre des graphismes impressionnants, un gameplay jouissif et une boucle de gameplay gratifiante, les promesses de cette récente sortie étaient nombreuses, si nombreuses qu'on aurait pu légitiment douter de la capacité de son modeste créateur suédois à les tenir. Quelques mois de report et une sortie plus tard, celui qui devait être une exclusivité PC et Xbox reste au point mort, n'ayant d'ailleurs toujours pas fait son apparition sur la console de Microsoft.

Ce sont donc les joueurs PC qui ont pu s'apercevoir du pot-aux-roses dès les premières semaines de bêta qui ont précédé la sortie du jeu : optimisation catastrophique, crashs en tous genre, absence de réel système de progression et de récompense, absence de crafting, absence de crossplay entre Steam et le Game Pass, contenu limité... Le tout tartiné d'une couche poisseuse de cosmétiques payants constituant la seule touche de personnalisation possible de vos personnages. Les tests du jeu ont parlé (dont le notre que vous pouvez lire ci-dessous), Darktide est une sortie techniquement ratée, bien que Fatshark nous prouve par moment son talent dans un gameplay et des environnements habités d'une forme certaine de brillance.

Soixante jours, une quantité astronomique d'avis négatifs plus tard, Fatshark est enfin sorti du silence dans une lettre ouverte rédigée par son PDG et fondateur Martin Wahlund à sa communauté de joueurs, communauté jusqu'alors outrée par l'indifférence prononcée du studio. Il y prend ses responsabilités, assumant pleinement l'échec de son produit et prenant en compte la déception immense de tous les fans des jeux Vermintide et de l'univers Warhammer. On peut y lire notamment :

"Nous sommes très fiers de notre capacité à fournir un jeu que des millions de joueurs peuvent apprécier. C'est ce que nous souhaitions faire avec Warhammer 40 000 : Darktide - créer un jeu hautement engageant et stable avec un niveau de profondeur qui aurait pu vous faire continuer à jouer des semaines, pas seulement des heures. Nous y avons échoué. Au cours des prochains mois, notre seul objectif est de répondre aux suggestions de beaucoup d'entre vous. Particulièrement dans la création d'un système de crafting complet, d'une boucle de gameplay plus gratifiante, et le travail sur les performances et l'optimisation du jeu."

Mais les bonnes nouvelles sont souvent éphémères, puisque le studio affirme par la suite avoir décidé de retarder le lancement de du contenu saisonnier du jeu, ainsi que sa sortie sur Xbox Series X|S. Pour finir sur une note positive, Fatshark confirme retirer immédiatement la vente de produits cosmétiques de son jeu, affirmant que l'état actuel du jeu ne permettait pas au studio de continuer légitimement sur cette voie de monétisation. Un conseil que notre rédaction lui avait donné il y a quelques semaines dans notre test du jeu.