Redfall : date de sortie, gameplay... l'exclu Xbox se livre enfin

Annoncé à l'origine en juin 2021, Redfall aura pris son temps pour donner de ses nouvelles. C'était sans compter le Developer Direct de Microsoft et Bethesda, qui nous en a appris un peu plus sur ce shooter open-world.

Après plus de dix-huit mois sans aucune autre nouvelle que l'annonce du report de sa date de sortie (prévue à l'origine pour l'été 2022) Redfall a enfin été sorti des oubliettes de Bethesda lors de son premier Developer Direct. Cette émission visant à rapprocher les développeurs tiers de Microsoft et Bethesda a été l'occasion d'entendre parler du futur shooter coopératif et open-world (rien que ça) de la part des développeurs d'Arkane Austin eux-mêmes. Car c'est bien le studio français derrière Dishonored et Prey qui s'occupe actuellement de cet ovni du genre, un point de plus quand on considère son pedigree vidéoludique. Voici tout ce que l'on a pu apprendre sur Redfall au Developer Direct.

Redfall s'est montré en détail hier lors du Developer Direct d'Xbox et Bethesda. Une séquence de dix minutes de gameplay qui s'est conclue par une information de taille, le jeu est prévu pour le 2 mai 2023 pour une sortie exclusivement sur PC et Xbox Series. Il sera aussi disponible dans le Xbox Game Pass dès le premier jour.

Il y aura-t-il du coop dans Redfall ?

Le mode multijoueur sera une partie cruciale du gameplay de Redfall. A la manière d'un Borderlands, le jeu compte proposer une expérience de shooter à la première personne coopératif, pouvant accueillir quatre joueurs maximum. La totalité de la campagne sera disponible en mode multijoueur, et Arkane Austine doit encore faire quelques précisions sur un éventuel mode joueur contre joueur, comme ce fut le cas dans Deathloop.

Redfall sera-t-il dans le Xbox Game Pass ?

Oui Redfall sera dans le Xbox Game Pass. C'est du moins ce qui avait été annoncé lors de sa présentation en 2021. Le jeu devrait arriver sur le service de souscription de Microsoft dès le jour de sa sortie, un peu à la manière d'un Back 4 Blood tout récent. De quoi donner encore plus d'attrait à un abonnement déjà riche en jeux de premier choix. Bien entendu, ce sont les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate qui auront accès au jeu dès sa sortie, qu'ils soient sur PC ou sur Xbox Series.