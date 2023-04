Minecraft Legends : qu'attendre du prochain jeu Minecraft ?

Minecraft se lance dans l'action et la stratégie avec la sortie de Minecraft Legends, un nouveau titre bien énigmatique qui pourrait bien rencontrer un succès étonnant. On vous dit tout à son sujet.

[Mis à jour le 04 avril 2023 à 15h48] Après le Déveloper Direct d'Xbox et Bethesda en janvier dernier, certaines questions autour de la sortie de Minecraft Legends restaient en suspension. Cette nouvelle production des studios Mojang compte bouleverser le célèbre jeu cubique pour proposer une expérience complètement différente, axée sur la narration et la stratégie. De quoi interroger les nombreux fans de l'univers de Minecraft qui suivent de près cette sortie prévue pour la mi-avril. On répond à vos questions dans cet article.

Quand sort Minecraft Legends ?

La date de sortie de Minecraft Legends a été fixée au 18 avril 2023. Une arrivée printanière qui a de quoi séduire la fanbase extrêmement vaste du célèbre jeu cubique. Le jeu sortira sur toutes les consoles de jeu disponibles, qu'il s'agisse de la nouvelle génération de PC, PS5 et Xbox Series, ou de l'ancienne garde représentée par les Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Les joueurs pourront y découvrir sa campagne scénarisée et son mode joueur contre joueur intense, où deux équipes de quatre joueurs s'affrontent dans un combat sans merci pour détruire leurs bases respectives.

En quoi consiste le gameplay de Minecraft Legends ?

Minecraft Legends peut sembler assez confus dans ses intentions là ou Minecraft Dungeons prend la forme d'un jeu d'action et d'aventure, Legends compte proposer une approche inédite à l'univers du monde cubique. Dans Minecraft Legends, vous serez plongé dans le passé, lors de l'invasion des hommes-cochons du Nether. Votre rôle sera de rassembler les forces du monde d'en haut, squelettes et creepers compris, afin de résister à l'assaut des armées des enfers. Le scénario se présente d'ailleurs comme une légende depuis longtemps oubliée de l'univers de Minecraft. Vous pourrez profiter de sa campagne en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs, et d'un mode PvP opposant deux équipes de quatre dans une course à la destruction de base. Le jeu sera à la 3e personne et intègre des éléments d'action et de stratégie. En somme, une sortie unique en son genre.

Sur quelles plateformes jouer à Minecraft Legends ?

La bonne nouvelle, c'est qu'aucun joueur ne va se sentir lésé par la sortie de Minecraft Legends. Le jeu, bien qu'issu des studios Xbox, sortira sur toutes les plateformes de jeu disponibles. On le retrouvera naturellement sur Xbox One, Xbox Series, PC (Steam) et dans le Xbox Game Pass, mais aussi sur les deux consoles Playstation que sont la PS5 et la PS4. Les joueurs Nintendo se seront pas en reste puisque le jeu sortira aussi sur la console hybride. Pour l'instant, Mojang et Xbox n'ont pas mentionné de différentes dates de sortie entre les plateformes, ce qui la fixe unilatéralement pour le 18 avril prochain.

Minecraft Legends va imiter son aîné et rejoindre l'offre du Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie. Un bon moyen pour la marque de Microsoft de s'assurer des nouveaux abonnés, et une certaine forme d'exclusivité quand on sait que le jeu sera aussi prévu sur Playstation 5 et Playstation 4. Les joueurs PC comme les joueurs Xbox peuvent profiter de cette entrée dans le catalogue pourvu d'être abonnés au Xbox Game Pass et au Xbox Game Pass Ultimate.