PS5 Stock : rendez-vous sur ces sites pour trouver une console en 2023

La PS5 semble de plus en plus présente sur le marché malgré des ruptures de stocks toujours conséquentes. Voici où la trouver en stock en ce premier mois de 2023.

[Mis à jour le 26 janvier 2023 à 12h01] Amazon, CDiscount, la Fnac, Micromania, Rakuten... Les revendeurs de produits high-tech sont nombreux, mais tous ne sont pas égaux face au problème massif que constitue la vente de Playstation 5. La plus récente console de Sony reste une trouvaille rare ces dernières semaines malgré l'annonce de la fin de sa pénurie par les exécutifs de Sony Interactive Entertainment il y a quelques semaines. Il faut dire que la demande est forte pour la console de jeu qui reste le premier choix de nombreux français depuis sa sortie en novembre 2020. Mais il est vrai que la console fait des apparitions bien plus fréquentes en stock ces derniers jours ! Si vous souhaitez dénicher la meilleur offre disponible pour vous procurer une PS5, voici notre suivi des stocks de la journée.

Pack Ps5 + God Of War Ragnarok En Téléchargement Neuf à partir de 619,75 € Occasion à partir de 699,00 € Fnac 799,00 € 619,75 € Voir

Micromania 619,99 € Voir

Amazon 709,00 € Voir

Rakuten 799,99 € Voir

Darty 999,99 € Voir Rakuten 799,99 € 699,00 € Voir

La console est en stock chez Amazon UK (pack God of War : Ragnarök 638 € avec livraison)

Pour l'instant, le seul moyen d'obtenir une Playstation 5 est sur le site d'Amazon UK, où la console est présente de manière permanente depuis plusieurs semaines. La pénurie semble moins toucher nos voisins d'Outre-Manche ces derniers mois, puisque le pack PS5 God of War est disponible sur Amazon UK depuis la mi-décembre. Une aubaine pour les acheteurs français prêt à dépasser le prix de vente de base du pack (619,99 €) pour se faire livrer la console. La livraison et la conversion à l'euro ne devraient pas pousser cet achat au delà de 640 € environ.

Aujourd'hui, retrouvez trois packs en vente chez la Fnac, une rareté pour la célèbre enseigne de vente française. Vous y retrouverez des packs God of War : Ragnarök, l'excellente suite du God of War de 2018. Trois ventes qui risquent d'être demandées par les acheteurs français, mais qui sont aussi synonyme d'exemplaires vendus en boutique. Rappelez -vous que les stocks de la console sont aujourd'hui bien plus conséquents qu'avant, et qu'il vous sera souvent possible de demander un exemplaire en boutique bien qu'ils ne soient pas affichés en rayon.

Les stocks de PS5 chez Fnac

Tous les packs de PS5 disponibles chez CDiscount

Une nouvelle fois, CDiscount est le seul vendeur français sur le web où trouver une PS5 en ce moment. L'entreprise propose des packs de console aux prix variables, allant de la simple combinaison PS5 + jeu + manette à des lots bien plus complets. Comptez entre 600 et 850 € pour ces offres ouvertes à tous les acheteurs. Pour rappel, le prix de vente de la PS5 est aujourd'hui de 550 € pour la version Standard et de 450 € pour la version Digitale. Un pack console + jeu + manette est normalement vendu par Sony à 619,99 €.

Champion des ventes de particuliers à particuliers, Rakuten a longtemps été un site de choix pour les ventes de PS5 de seconde main. Un bon moyen de se procurer la console moyennant une tarification bien plus élevée aux pires moments de la pénurie ces dernières années. En ce moment, vous pourrez trouver des offres tout à fait pertinentes pour la console de Sony sur la plateforme de revente, qu'il s'agisse de produits neufs ou d'occasion. Voici les meilleures offres concernant la PS5 chez Rakuten.