Dead Space : le roi des jeux d'horreur est de retour ! Les tests de la presse

Le retour de Dead Space en un jeu entièrement recréé pour consoles de nouvelle génération semble providentiel. Le jeu s'attire l'admiration des critiques, tout comme son ancêtre avant lui.

[Mis à jour le 27 janvier 2023 à 11h28] L'un des monuments du genre survival-horror fait son grand retour aujourd'hui des profondeurs de l'espace. Dead Space nous présente le chef d'œuvre de 2008 sous un nouveau visage qui semble conquérir les cœurs de la presse et du public avec une facilité déconcertante. Il faut dire que le matériel de base, le titre original issu à l'époque des studios de Visceral Games, constitue une architecture solide pour une aventure claustrophobique, mystérieuse et terrifiante, et les équipes d'EA Motive sont parvenu à sublimer le titre légendaire pour en faire une aventure modernisée. Un excellent moyen pour les vétérans tout comme pour les néophytes de la franchise de découvrir le destin funeste du brise-planète ISG Ishimura.

Avec pas moins de 89 / 100 sur Metacritic, Dead Space (2023) s'impose comme un incontournable du genre. Un remake de qualité qui reprend totalement la charte sonore et graphique du titre original, sans bouleverser les préceptes qui ont fait son succès il y a presque quinze ans. C'est du moins l'avis global de la presse qui lui offre louanges sans modération. Motive semble avoir réussi à équilibrer l'innovation technique et la modernisation du gameplay avec le respect des mécaniques et de l'ambiance originale du jeu. Ce remake ne transforme pas entièrement un jeu déjà très moderne pour son époque, à la manière d'un Resident Evil 2, mais le sublime, lui offrant un nouveau visage bénéficiant grandement des effets de ray-tracing et de la modernité de nos plateformes de jeu.

Destructoid lui accorde sans sourciller 8,5 / 10 : "Dead Space en tant que concept est toujours présent, et la rénovation effectuée par EA Motive permet de souligner ses plus beaux attraits tout en se séparant de ses vieux défauts. Les fans de survival-horror de science fiction devraient trouver ce qu'ils cherchent dans ce jeu : le retour d'un classique avec des graphismes magnifiques et quelques nouveautés, et toujours le même bon vieux festival de coups de bottes."

The Gamer lui offre quatre étoiles sur cinq : "Dead Space est un remake triomphant qui tire sa force de sa familiarité au lieu de laisser ses origines archaïques devenir un vice. Il s'agit de l'édition définitive du premier chapitre d'Isaac Clarke, une qui ne vise pas à réinventer sa personnalité, mais plutôt à l'habiller de traits plus nuancés et familiers qui vont ans aucun doute poser les bases des jeux futur. Des performances améliorées, une plus grande incitation à l'exploration et l'épitome du combat et de l'épouvante se combinent pour transformer un classique de l'horreur en une pépite moderne. Dommage que le jeu soit un peu facile."

Côté français, JVC ne tarit pas d'éloges avec un très bon 17/20 : "En 2023, la référence de l'horreur sci-fi a un nouveau visage bien connu, celui d'Isaac Clarke. Grâce à des ajouts techniques et narratifs qui boostent son organisme, la création mutante de Motive est plus irrésistible que jamais. Ce remake du mythe Dead Space ne fait pas que changer le papier peint de l'Ishimura, il lui redonne un nouveau moteur capable de le propulser – de nouveau – vers les étoiles."

Des lumières qui vacillent, des cordes de violon qui vibrent à la limite de la rupture et des couloirs grinçants, pas de doute Dead Space est de retour. EA Motive nous a présenté le premier trailer de gameplay du remake de Dead Space ce mardi, nous offrant les premières images "modernes" du titre de 2008. Basé sur le Frostbite Engine, ce nouveau jeu vise à restaurer entièrement le chef d'oeuvre de Visceral Games, avec de nouvelles lignes de dialogue et surtout de nouveaux graphismes. Une bonne occasion pour les fans et les profanes de découvrir à nouveau ou pour la première fois les horreurs du brise planète ISG-Ishimura.

Pour répondre assez vite à cette question, non, cette nouvelle sortie ne sera en aucun cas assimilée à Dead Space 4. Il s'agit d'une reprise de l'excellent premier volet de la franchise, et non de la suite des aventures d'Isaac Clarke et John Carver après les évènements de Dead Space 3. Pour ça, il va falloir encore attendre un petit moment.

Si vous ne connaissez pas l'histoire de Dead Space, on va essayer de vous la présenter sans trop vous spoiler. L'action se déroule en 2508. La Terre ne pouvant plus subvenir aux besoins de ses habitants, l'Humanité part en quête de ressources dans l'immensité spatiale, à bord d'immenses vaisseaux miniers, les brises-surfaces. L'un d'eux, l'ISG Ishimura, cesse subitement de répondre aux communications. Une petite équipe d'ingénieurs est alors envoyée à son bord pour tenter de rétablir le contact, et parmi eux, Isaac Clarke, le personnage que vous incarnez.

Petit retour dans le passé, nous sommes en 2008, et un jeu prometteur commence à faire un peu de bruit. Il s'agit de Dead Space, création de Glenn Schofield et des équipes de Visceral Games, un thriller futuriste ultraviolent qui vous transporte au XXVIe siècle dans le vide glacial et silencieux de l'espace. Sauf que Dead Space est unique en son genre, bien que reprenant certains éléments horrifiques du génial Alien de Ridley Scott. Le jeu plonge le joueur dans un enfer imprévisible en lui confisquant son habituel sentiment d'impunité, de deus ex machina en puissance, et en lui offrant en échange un danger permanent porté par une ambiance sonore et visuelle sinistre et, on peut le dire, agressive. Une influence et une portée en somme assez similaire aux jeux Silent Hill, tout en troquant la violence psychologique pour du gore sans concession. Ce qui fera des deux premiers Dead Space des jeux légendaires, propulsant la licence au panthéon des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Et bien cette franchise est de retour ! Récupérée par les studios d'EA Motive, Dead Space premier du nom se voit entièrement restauré dans un futur remake. Une interprétation moderne du jeu de 2008 que l'on a pu découvrir récemment dans un premier trailer de gameplay.

Non Dead Space ne sortira ni sur PS4, ni sur Xbox One. Le remake se réserve pour les consoles next-gen ainsi que le PC, voulant pleinement tirer profit des capacités techniques des nouvelles consoles. En effet, ce remake de Dead Space reste assez ambitieux sur le plan visuel et sonore, une ambition qui le place au dessus de la puissance des PS4 et des Xbox One. Le point positif, c'est que le jeu sera sans aucun doute extrêmement beau, tirant pleinement avantage du moteur graphique Frostbite.

Préparez-vous à retourner sur le sinistre ISG Ishimura combattre les nécromorphes dans une aventure à l'horreur totale sur Xbox Series X|S, PS5 et PC, le 27 janvier prochain.