Starfield : date de sortie, gameplay, show... Tout savoir sur l'exclu Xbox

Starfield est l'immense projet de jeu de rôle futuriste de Bethesda. Une nouvelle sortie ambitieuse qui pourrait bien relancer Xbox après une année de sorties exclusives ratées.

Quand Bethesda prépare un jeu de rôle, les attentions se cristallisent. Alors non, Starfield ne compte pas s'approcher de la série des Elder Scrolls, loin de là, mais plutôt proposer un nouveau concept de jeu de rôle à une échelle monumentale. Cette nouvelle sortie prévue pour septembre prochain compte bien réveiller le géant Microsoft après une année catastrophique sur le plan des exclusivités Xbox (hello Darktide et Redfall), et proposer aux joueurs une vraie bonne raison d'opter pour la marque au X plutôt que pour une Playstation 5. En attendant sa sortie à la rentrée prochaine, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce RPG spatial d'envergure.

​​​​​C'est dans une vidéo de quelques minutes que Bethesda nous a donné des nouvelles de Starfield. Grand absent du dernier Developer Direct de Xbox et Bethesda en janvier dernier, le jeu a enfin montré le bout de son nez dans un trailer annonçant sa date de sortie. Au menu, quelques images inédites du cosmos et une annonce de nul autre que Todd Howard lui même. Le directeur de Bethesda s'est exprimé sur son nouveau jeu dans une courte interview, affirmant que les équipes du studio étaient impatientes de faire découvrir un nouveau projet pour lequel beaucoup de travail a été et est encore fourni. Le studio ouvrira ses portes en juin pour une soirée spécialement dédiée à Starfield. Cette soirée devrait se tenir le 11 juin 2023 de 19h à 21h (heure de Paris) selon des rumeurs relayées une nouvelle fois par Insider-Gaming. Puis, enfin, l'annonce tant attendu d'une date de sortie fixée au 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series.

Starfield au centre d'une émission spéciale en juin prochain

On vous le disait un peu plus haut, Starfield n'est pas une mince affaire pour Bethesda. Le studio est dans l'attente d'une grande sortie depuis plusieurs années, et compte mettre le paquet sur ce projet inédit. Mais pour l'instant, les informations et images sur Starfield sont rares. C'est pourquoi, l'éditeur nous invite à une soirée qui lui sera spécialement dédiée en juin prochain. Pour la date exacte, le Starfield Direct est prévu pour le 11 juin 2023.

C'est donc en clou du spectacle de la Summer Game Fest 2022 que Todd Howard nous a présenté le plus récent et plus titanesque projet de Bethesda : Starfield. Plus d'une quinzaine de minutes d'images, de commentaires et de statistiques qui ont eu le don de nous donner le tournis. Vous pouvez revisionner les annonces du Xbox & Bethesda Showcase ci-dessus, mais pour vous résumer tout ça, le jeu risque bien de conquérir votre Xbox Series ou votre PC avant de conquérir les étoiles. Pour l'instant au stade final de son développement, le jeu est prévu pour le premier trimestre 2023. Pour ce qui est du gameplay, Starfield s'annonce comme un RPG en monde ouvert, une grande épopée spatiale d'exploration, d'intrigue et de combats qui intégrera quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un tel type de jeu aujourd'hui. Crafting, arbre de compétence, personnalisation avancée de personnage, impact des choix sur l'intrigue, construction de bases et de vaisseaux, combats au sol et dans l'espace... Todd Howard a eu de quoi se gargariser avec les nombreuses images qu'il avait à nous montrer.

Starfield sera donc un jeu de rôle futuriste situé dans le cosmos. Vous y incarnerez le personnage que vous aurez décidé de créer à la première ou à la troisième personne, dans sa quête pour se forger un nom à travers les étoiles. Plus de 1000 planètes y sont explorables, et vous pourrez y accéder grâce à votre vaisseau entièrement personnalisable. Vous y trouverez des ressources que vous devrez gérer, des ennemis dont vous devrez venir à bout, et différentes factions que vous pourrez décider de suivre ou non pour progresser dans l'intrigue. Ajoutez à cela des éléments de crafting et une personnalisation extrêmement poussée de personnage, et vous obtiendrez un projet gargantuesque qui pourrait bien venir à bout de votre disque dur avant de détruire votre framerate.

Mais ce n'est pas tout, Starfield est aussi un RPG pur et dur. Vous aurez donc accès à un arbre de compétence outre la customisation en profondeur de votre protagoniste. Vous choisirez d'y investir des points pour débloquer des effets passifs et actifs que vous pourrez ensuite améliorer à travers différents challenges. De quoi vite faire passer votre aventurier de zéro à héros. Côté progression, on retrouve aussi l'éternel crafting, qui vous permettra de modifier et d'améliorer vos armes à votre guise. A noter que le jeu intégrera aussi la possibilité de vous construire des bases d'opération où vous le souhaitez, et d'y embaucher des PNJ pour accomplir diverses tâches.

Si le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft ne s'est toujours pas conclu, ce n'est pas le cas pour Bethesda. Le studio a rejoint le groupe du titanesque détenteur de Xbox pour 8,1 milliards d'euros en 2021, remettant de facto en question la présence des titres Bethesda sur consoles Sony. Et pour Starfield, malheureusement pour les joueurs Playstation, le couperet de l'exclusivité Xbox s'est abattu. Le jeu ne sortira donc pas sur PS5 dans un premier temps du moins.

Pour faire court dans notre réponse à cette question : non, Starfield n'intégrera pas d'éléments multijoueur. Bien que rien ne soit jamais gravé dans la roche, le jeu a, depuis son annonce en 2018, toujours été annoncé comme un jeu solo. A noter qu'il est toujours difficile de proposer une expérience de la taille et de l'ambition de ce RPG en coopération ou en multijoueur. Une information qui, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, mérite peut être une petit larme, tant le potentiel d'un tel projet en coopération ou en multijoueur est titanesque. Explorer les étoiles c'est bien, à plusieurs ça serait quand même un peu mieux.